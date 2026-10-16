En un guion dramático que nadie había previsto, el clásico más importante del mundo, entre el Barcelona y el Real Madrid, se ve amenazado por una crisis de otra naturaleza, que no tiene que ver con las tarjetas ni con las lesiones, sino con una huelga general que golpea el corazón del club catalán a solo 48 horas del pitido inicial.

Los empleados de temporada del Barcelona anunciaron, según "Mundo Deportivo", el inicio de una huelga indefinida que comenzará a las 00:00 del viernes 23 de octubre y se prolongará hasta las 06:00 del lunes 26 de octubre, en un momento especialmente delicado que incluye el partido del clásico previsto para el domingo 25 de octubre a las nueve de la noche, además de otros encuentros en el Palau Blaugrana y en el Estadi Johan Cruyff.

El Barcelona responde con firmeza: el clásico es una línea roja

En una respuesta rápida y contundente, el Barcelona cortó el paso a cualquier especulación sobre un aplazamiento o una cancelación de la cita, al asegurar en un comunicado oficial que todos los servicios necesarios para la celebración del partido están garantizados y que la disputa del clásico no corre peligro en absoluto.

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El club explicó que un partido de esta magnitud congrega a unas 80.000 personas entre aficionados y personal administrativo y organizativo, y que dispone de la capacidad organizativa suficiente para gestionar cualquier eventualidad y garantizar que los encuentros se desarrollen con total normalidad.

El Barça reveló que el grupo que ha convocado la huelga no supera los 60 trabajadores de temporada, cada uno con un convenio colectivo propio negociado con sus representantes, y que perciben salarios muy por encima de la media del sector. Señaló además que sus reclamaciones consisten en un aumento salarial y en un incremento del 50% de la plantilla, hasta alcanzar unos 90 empleados.

Contraataque: el Barcelona pone como ejemplo a su eterno rival, el Real Madrid

En un punto llamativo, el Barcelona dirigió una crítica implícita a su propio modelo antiguo, al considerar que el modelo de contratar personal propio para algunos servicios auxiliares está "desfasado".

El club catalán puso como ejemplo a sus rivales directos, al señalar que equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Espanyol no cuentan con un número similar de trabajadores de temporada fijos para prestar estos servicios, sino que recurren a la externalización, en referencia a los servicios de seguridad, atención al cliente y limpieza.

El club cerró su comunicado insistiendo en que las conversaciones continuarán con el grupo de empleados con contratos de duración determinada, atendiendo a sus necesidades y gestionando los recursos con responsabilidad, pero sin que ello afecte a la celebración del partido más importante de la temporada.



