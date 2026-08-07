El City rechaza la primera oferta del Barcelona por Rodri

El FC Barcelona se ha movido con rapidez para fichar a Rodri, la estrella del Manchester City, tras conseguir el visto bueno del jugador.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona presentó una oferta económica inicial de 45 millones de euros, más 10 millones en variables, una propuesta que el club inglés no acepta.

El Manchester City había fijado su línea roja con el Real Madrid en 65 millones de euros, y sigue aferrado a ese precio por el jugador, aunque existe margen para negociar.

Es posible que el propio Rodri participe en estas negociaciones, dada su gran relevancia dentro del club, tras haber adquirido el derecho a decidir sobre su futuro.

El conjunto catalán considera que al jugador solo le queda un año de contrato, y que ya ha dado su conformidad para firmar, por lo que no habrá ninguna puja para hacerse con sus servicios.

Durante las primeras conversaciones, el entorno del jugador informó al Barcelona de que el Manchester City aspira a obtener 65 millones de euros.

El Barcelona ha establecido un tope para la cantidad fija que pagará en la operación, que en ningún caso superará los 50 millones de euros; después, se podrían añadir variables para elevar el valor de la operación a una cifra cercana a los 60 millones de euros, un precio que el Barcelona considera justo.

Sport apuntó que "las relaciones entre ambos clubes son buenas, y se espera que las dos partes puedan alcanzar, durante el presente fin de semana, un acuerdo definitivo para cerrar la operación".

En cuanto al jugador, el Barcelona era muy consciente de las exigencias de Rodri, al tratarse de uno de los futbolistas mejor pagados del Manchester City, y que ya tenía sobre la mesa una oferta para renovar su contrato.

El Barcelona ha trabajado sobre estas cifras y ha alcanzado un acuerdo de principio sobre el contrato del jugador para las próximas cuatro temporadas. Rodri podría viajar la próxima semana a Barcelona si la operación se cierra de forma definitiva durante los próximos días.