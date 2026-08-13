La dirección del club inglés Manchester City ha aprobado el traspaso de su centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders al club saudí Al-Qadisiyah, en una de las mayores operaciones del actual mercado de fichajes veraniego, tras alcanzarse un acuerdo verbal definitivo entre todas las partes implicadas.

Según ha confirmado el fiable periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes de jugadores y entrenadores en Europa, el club inglés ha aceptado recibir una cantidad estimada en unos 61 millones de euros a cambio de ceder al jugador, mientras que las direcciones de ambos clubes ya han comenzado a intercambiar la documentación oficial de cara a completar las firmas definitivas y anunciar oficialmente la operación en las próximas horas.

Fabrizio Romano señaló, a través de su cuenta en la red social "X", que Reijnders no participó en los entrenamientos de su equipo hoy, en una clara indicación de la inminente conclusión de los trámites de su traspaso, ya que espera luz verde para viajar al Reino de Arabia Saudí e incorporarse a las filas del Al-Qadisiyah y pasar el reconocimiento médico rutinario.

Esta operación se considera uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes actual, no solo por el elevado valor económico que refleja el peso futbolístico del jugador, sino también porque confirma la continuidad de los clubes saudíes a la hora de atraer a estrellas de primer nivel de las grandes ligas europeas.

Reijnders se había incorporado al Manchester City como uno de los pilares importantes del centro del campo, y ofreció actuaciones llamativas que lo convirtieron en objeto de atención de numerosos clubes; sin embargo, la tentadora oferta presentada por el Al-Qadisiyah, y el ambicioso proyecto deportivo que lidera el club, decantaron su decisión de trasladarse a la Liga Roshn saudí.

Se espera que la llegada de Reijnders constituya una gran incorporación futbolística para el plantel del Al-Qadisiyah, en el marco de la aspiración del club de competir con fuerza por los puestos de arriba la próxima temporada y reforzar sus filas con nombres de talla mundial capaces de marcar la diferencia.

Ayoub Bouaddi, el sustituto adecuado

Por otro lado, la dirección del Etihad Stadium ha comenzado a trazar un plan alternativo para reconstruir el centro del campo tras el vacío previsto por la salida del neerlandés.

Pese a lo reciente de la llegada de Reijnders desde el Milan hace apenas 12 meses, su rendimiento futbolístico no estuvo a la altura de las aspiraciones de la dirección del City, y no logró convencer a los responsables de la toma de decisiones con un nivel que le garantizara la continuidad.

Por ello, los Citizens han situado al prometedor marroquí Ayoub Bouaddi, la joya del Lille francés, a la cabeza de la lista de candidatos para sucederle, manteniendo con fuerza sobre la mesa de negociaciones la opción del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea.