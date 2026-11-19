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Antonio Conte ha sorprendido al hablar de su futuro: admite que espera regresar a la Juventus para una segunda etapa como entrenador. El exentrenador del Napoli y del Inter mantiene un profundo vínculo con el club, en el que cosechó grandes éxitos como jugador legendario y como técnico campeón de liga.

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Conte abre la puerta a un regreso a Turín

El técnico italiano pasó más de una década jugando en la Juventus antes de conquistar, ya como entrenador, tres títulos de liga consecutivos que dieron inicio a la racha de nueve scudettos seguidos del club en la década de 2010. Turín sigue siendo el único destino de su carrera en los banquillos en el que ha permanecido más de dos años, y cree que los asuntos pendientes acabarán llevándolo de vuelta.

«Creo que, tarde o temprano, el círculo se cerrará», admitió Conte en una entrevista con Cronache di Spogliatoio. «Sé que dejé algo pendiente y sé que, con el tiempo, el círculo se cerrará con la Juventus.

«En el pasado ha habido momentos en los que podríamos habernos reencontrado, pero ha sido difícil porque tienen que coincidir dos cosas. Yo tengo que estar disponible y la Juventus tiene que estar buscando un entrenador que no tenga trabajo en ese momento».

Por qué Conte no regresó antes a la Juventus

Conte explicó que dos vacantes recientes en Turín se le escaparon por una cuestión de tiempos y que acabó en los banquillos de rivales de la Serie A. También reveló que en 2009, dos años antes de su nombramiento, ya estaba en las oficinas del club y listo para firmar, pero una disputa por el mediapunta brasileño Diego frustró el fichaje.

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«Hubo dos ocasiones. Una fue cuando la Juventus decidió contratar a Maurizio Sarri. Yo estaba disponible y más tarde acabé en el Inter. La segunda fue cuando estaba libre, justo cuando llegó [Cristiano] Giuntoli. Giuntoli decidió apostar por [Thiago] Motta y yo me fui al Napoli».

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Y añadió: «Después de mi etapa en el Bari, existía la posibilidad de que fuera a la Juventus. [Claudio] Ranieri era el entrenador en aquel momento, pero al final lo destituyeron y pusieron a Ciro [Ferrara] para los tres últimos partidos, con la esperanza de clasificarse para la Champions League.

«Sabían perfectamente que yo habría jugado con un 4-2-4, dado que habría contado con delanteros como Mauri, [Vincenzo] Iaquinta, [David] Trezeguet y [Alessandro] Del Piero. Les dije: “Mirad, de delanteros vamos bien; tenemos que fichar extremos”. Pero, por algún motivo, acabaron fichando a Diego, del Werder Bremen. Entonces me llamaron y me dijeron: “Necesitamos que vengas porque todavía necesitamos que nos des algunas garantías”. En aquel momento yo seguía en el Bari».

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Cómo una disputa por Diego en 2009 mostró que Conte no cede

Aquella reunión de 2009 en las oficinas de la Juventus puso de manifiesto la firmeza de las convicciones tácticas que han definido toda la carrera de Conte como entrenador. Lo llevó a renunciar al fichaje con el que soñaba antes de firmar el contrato.

«Fui allí y entré como entrenador de la Juve. Entonces empezamos a hablar. Me preguntaron cómo quería jugar y respondí: “Con un 4-2-4”. Me dijeron: “Pero ¿dónde pondrías a Diego?”. Contesté: “Vosotros lo fichasteis, aunque yo había dicho que ya teníamos cuatro delanteros. Así que lo pondría al lado de uno de los atacantes”.

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«Entonces me dijeron: “Bueno, Diego quiere jugar en un 4-3-1-2”. Imaginaos lo enfadado que me puse en aquel momento. Aunque ese enfado demuestra que soy una persona muy directa, que no hace concesiones. Cualquier otro, literalmente cualquier otro, habría dicho: “Claro, si queréis lo pongo hasta de portero; dejadme firmar el contrato y me voy a la Juve”.

«Al fin y al cabo, iba a pasar del Bari a la Juventus. Pero, cuando me dijeron aquello, me mantuve firme en mis ideas, firme en mis convicciones y firme en que no iba a hacer concesiones ni a prometer nada que supiera que no cumpliría.

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«Así que les dije: “Si un jugador decide cómo jugamos, entonces no soy el entrenador adecuado para vosotros”. Y eso fue todo. Me marché y, cuando salí de aquella reunión, ya no era el entrenador de la Juventus».

Qué les espera a Conte y a la Juventus

Cualquier reencuentro futuro en Turín depende de que coincidan exactamente las circunstancias que describió Conte: que él esté disponible y que, al mismo tiempo, quede vacante el banquillo de la Juventus. La directiva del club también sabrá, por lo ocurrido en 2009, que contratar al técnico que le dio tres scudettos implica respaldar sus firmes convicciones tácticas sin concesiones.