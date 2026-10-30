El círculo del fracaso: ¿quién convierte la caída del Manchester United en una mina de oro?

El Manchester United ha dejado de ser un simple club de fútbol que atraviesa una crisis de resultados o que busca el camino de regreso a los podios de los títulos; se ha transformado gradualmente en un material mediático abierto y en una enorme fábrica de producción de contenidos, en la que los programas de televisión, las plataformas de pódcast y los canales de YouTube compiten por analizar cada crisis, criticar cada decisión y debatir cada detalle dentro de los pasillos de Old Trafford.

Y mientras el club intenta recuperar la posición perdida dentro del rectángulo verde, continúan los capítulos de la serie de crisis fuera de él, con la participación de un gran número de sus exleyendas, que se han convertido en analistas, influencers y creadores de contenido, hasta el punto de que resulta difícil distinguir entre el deseo real de salvar al club y la búsqueda de altos índices de audiencia poniendo el foco sobre sus repetidos fracasos.

En el último capítulo de esta serie, Michael Carrick, de 45 años, obtuvo una oportunidad adicional para dirigir al equipo, después de que se decidiera su continuidad en el cargo durante el enfrentamiento ante el Chelsea previsto para el sábado, en un giro que podría darle cierta estabilidad, pero que representa al mismo tiempo un material nuevo para el equipo de rodaje de la serie «Todo o nada» de Amazon, que obtuvo permisos sin precedentes para documentar lo que ocurre a puerta cerrada en el club esta temporada.

Así, el Manchester United se encuentra ante un panorama excepcional; mientras los aficionados esperan el regreso de los partidos para que se detenga por un tiempo el torrente de análisis y críticas, la producción de contenido en torno al club continúa a un ritmo creciente, convirtiendo el sufrimiento de uno de los mayores clubes del mundo en una industria mediática por sí misma.

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La intensa cobertura mediática del Manchester United no es algo nuevo, pues el club está acostumbrado a ocupar los titulares gracias a su popularidad mundial y a su historia repleta de logros, pero lo que ha cambiado durante los últimos años es la naturaleza de esa cobertura, después de que los exjugadores se hayan convertido en una pieza principal en la generación del debate diario sobre el equipo.

Observando el panorama actual, parece que enumerar a las leyendas del Manchester United que no cuentan con plataformas mediáticas desde las que criticar al club se ha vuelto mucho más difícil que identificar a aquellos que participan de forma habitual en el análisis de sus crisis, según informó «BBC Sport».

Las críticas ya no se limitan a los programas deportivos tradicionales o a los comentarios posteriores a los partidos, sino que se han extendido a las plataformas de pódcast, los canales de YouTube y los programas digitales de debate, que otorgan a sus responsables un mayor espacio para expresar sus opiniones y les permiten comunicarse directamente con la afición del club.

Aquí destacan nombres como Gary Neville, Wayne Rooney, Roy Keane, Paul Scholes, Nicky Butt y Rio Ferdinand, todos ellos con una gran trayectoria en el club, pero que hoy se han convertido en parte del panorama mediático que acompaña cada nuevo tropiezo del equipo.

Neville y Rooney: las críticas se convierten en contenido para la afición

Gary Neville fue uno de los rostros más destacados que contribuyeron a cambiar la forma de la cobertura mediática del Manchester United, después de lanzar la plataforma «The Overlap» en 2021, que logró un gran éxito a través de vídeos, programas de debate y pódcast, convirtiéndose en una de las plataformas más influyentes del periodismo deportivo.

Neville no se conformó con analizar a través de la cadena «Sky Sports», sino que amplió su presencia digital, aprovechando la gran popularidad que tiene el club y el creciente interés de la afición por todo lo relacionado con sus crisis.

La abultada derrota ante el Bournemouth por 3-0 del pasado domingo abrió un nuevo capítulo de críticas, después de que Neville lanzara comentarios duros durante su análisis del partido, antes de presentar un episodio de su programa de audio desde el estadio de Old Trafford, en el que acusó a varios jugadores del equipo de carecer de profesionalidad.

Neville dijo que algunos jugadores no viven de la manera en que deberían vivir los profesionales, señalando que no duermen a las horas adecuadas, no siguen una dieta correcta y no le dedican al Manchester United la atención que merece a lo largo del día.

Y añadió que no siente ningún aprecio por algunos de esos jugadores, considerando que su comportamiento fuera del campo no se corresponde con la magnitud del club y su valor histórico.

La ola de críticas no se detuvo en Neville, pues Wayne Rooney apareció el martes en el canal «Stick to United», un canal de YouTube dedicado a seguir las noticias del Manchester United y gestionado por Neville, exigiendo a los jugadores del equipo recibir lo que describió como «una buena patada en el trasero», en alusión a su necesidad de una verdadera sacudida que les devuelva el entusiasmo y la disciplina.

En otro episodio de «The Overlap», Neville señaló que algunos entrenadores a veces necesitan ser destituidos por su propio bien, mientras que Roy Keane, exc­apitán del Manchester United, no dudó en describir a Michael Carrick y a los miembros de su cuerpo técnico como muy afortunados por continuar en sus cargos.

Pero la influencia mediática de Neville no se detuvo en su propio programa, pues el pasado verano adquirió una red de canales de YouTube propiedad de Mark Goldbridge, uno de los influencers más destacados especializados en noticias del Manchester United, lo que contribuyó a ampliar el alcance de la cobertura digital del club.

Goldbridge, cuyo verdadero nombre es Brent Di Cesare, cuenta con una base de seguidores que supera los 3,7 millones de suscriptores, después de hacerse famoso por vídeos que se difundieron ampliamente, en los que aparecía lanzando reacciones de enfado y críticas duras mientras seguía los partidos del equipo.

Goldbridge participa actualmente en la presentación del programa «Stick to United» junto a Rooney, el máximo goleador histórico del club, en un modelo que refleja hasta qué punto se entrelazan las antiguas estrellas del fútbol y los creadores de contenido digital.

La Generación del 92 entra en batalla y Martínez responde a su manera

Neville, Rooney y Keane ya no son los únicos con influencia en el debate que gira en torno al Manchester United, pues a ellos se han sumado varias estrellas de la generación dorada del club, que forjaron su gloria bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.

Paul Scholes y Nicky Butt, miembros de la famosa Generación del 92, presentan un pódcast titulado «The Good, the Bad and the Football», a través del cual aprovechan su larga experiencia para analizar el rendimiento del equipo y criticar a los jugadores y entrenadores.

La temporada pasada, antes del derbi de Mánchester, que fue el primer partido que Michael Carrick disputó como local siendo entrenador del equipo, el dúo lanzó declaraciones polémicas sobre la capacidad de Lisandro Martínez para lidiar con la fuerza física del delantero noruego Erling Haaland.

Nicky Butt dijo que Haaland sería capaz de cargar con Martínez y correr con él, mientras que Scholes fue más allá, pronosticando que el delantero noruego lanzaría al defensa argentino dentro de la portería tras marcar uno de sus goles.

Pero lo que ocurrió dentro del campo fue exactamente lo contrario de lo previsto, después de que el Manchester United lograra la victoria por 2-0 y Martínez ofreciera un partido destacado, en el que logró lidiar con Haaland de forma llamativa.

Y cuando se le preguntó al defensa argentino por las declaraciones de Scholes tras el partido, no ocultó su malestar, asegurando que no le importa lo que diga el exjugador, sino que lo invitó a enfrentarlo directamente si tenía algún problema con él.

Martínez dijo que le había dicho a Scholes que puede decir lo que quiera, pero que, si quería transmitirle algún mensaje, podía acudir a su casa o verlo en cualquier otro lugar, asegurando que no le preocupan esas críticas.

Este episodio revela una faceta de la influencia que han pasado a dejar las plataformas mediáticas de los exjugadores, después de que hayan rebasado los límites del análisis técnico hasta emitir juicios y pronósticos que pueden convertirse en material de polémica entre jugadores y aficionados.

Carrick rechaza el ruido: solo la afición merece su atención

En medio de este ruido mediático, parece que Michael Carrick ha optado por alejarse en lo posible de seguir lo que se dice sobre él y sobre su equipo, para no permitir que las críticas externas influyan en su trabajo dentro del club.

Durante la rueda de prensa celebrada el jueves, se le preguntó al entrenador cómo lidia con el ruido mediático procedente de sus excompañeros y de los antiguos jugadores, pero aclaró que no sigue esos comentarios de forma regular.

Carrick dijo que se limita a informarse de las cosas que necesita saber, y que no busca las críticas o los comentarios que no aportan ningún beneficio real para él o para el equipo.

El entrenador subrayó que la prioridad para él consiste en conocer la opinión de la afición, prestar atención al ambiente dentro del campo y valorar a los aficionados que viajan detrás del equipo para asistir a los partidos y apoyarlo.

Y añadió que lo que le importa es lo que ofrecen los jugadores sobre el terreno de juego, y lo que los aficionados ven en cuanto a rendimiento y resultados, asegurando que no concede gran importancia al resto de las opiniones.

Las declaraciones de Carrick reflejan un intento de separar el trabajo técnico dentro del club de las crecientes presiones mediáticas que han pasado a rodear al Manchester United, sobre todo porque cada decisión relacionada con la alineación, los cambios o el futuro del cuerpo técnico se convierte rápidamente en tema de debate y análisis.

¿Traicionan los exjugadores a su club o defienden sus estándares?

La polémica en torno a las plataformas de los exjugadores no se limita a la dureza de las críticas que dirigen, sino que se extiende a una pregunta más compleja: ¿prestan estas leyendas un servicio real al club al desvelar sus carencias, o contribuyen a aumentar la presión sobre los jugadores y a convertir cada crisis en un nuevo material mediático?

En el pasado, un jugador podía sentirse enfadado si recibía una valoración baja en algún periódico tras un mal partido, pero la situación ha cambiado considerablemente, después de que haya pasado a tener que lidiar con debates que pueden prolongarse días enteros, e incluir análisis detallados y críticas de antiguas estrellas que conocen bien la naturaleza de la vida dentro de «Old Trafford».

Erik ten Hag, exdirector técnico del Manchester United, habló recientemente de las dificultades que afrontaron sus jugadores para lidiar con las críticas de figuras como Gary Neville y Rio Ferdinand, considerando que las antiguas estrellas pueden brindar un mayor apoyo al club en lugar de conformarse con señalar culpables.

En declaraciones al sitio «The Athletic», Ten Hag aclaró que mantuvo buenas conversaciones con Neville y Ferdinand, y que personalmente no se sintió molesto por sus opiniones, pero señaló que algunos jugadores se ven afectados psicológicamente por las críticas que escuchan.

Y añadió que esas estrellas lograron grandes éxitos con el club, pero que también pueden ofrecer más ayuda a los jugadores y al equipo, insistiendo en que el apoyo debe ser mutuo, y no limitarse a criticar los errores.

No obstante, el entrenador neerlandés reconoció que el ser humano suele ser más duro al criticar las cosas que ama, en alusión a la relación emocional que une a las leyendas del club con el Manchester United.

Es un punto de vista con el que coincide el propio Neville, quien admitió que quizá no siempre logró alcanzar el equilibrio requerido en sus críticas al equipo a lo largo de los últimos diez años.

Durante su aparición en el pódcast de Rio Ferdinand el pasado verano, Neville afrontó una pregunta sobre si trataba con una dureza exagerada al Manchester United en comparación con los demás clubes, y respondió que el asunto requiere cierto equilibrio, señalando que, por supuesto, no desea ver al Manchester City acercarse a ganar el título de la Premier League.

Y reconoció que los partidos del Manchester United son los más difíciles para él cuando trabaja como analista, y que quizá sea más duro en sus críticas cuando el equipo no ofrece el nivel esperado.

Pero Neville, por su parte, cuenta con un argumento sólido para defender su postura, teniendo en cuenta que pasó 19 años dentro de Old Trafford, durante los cuales logró 18 grandes títulos, lo que le otorga una amplia experiencia para evaluar los estándares que el club debería mantener.

Durante la derrota ante el Bournemouth, Neville hizo referencia a una pancarta desplegada en las gradas del Stretford End durante la primera parte, que portaba una sola palabra, «estándares», considerando que esos estándares que forjaron la historia del club han desaparecido desde hace mucho tiempo.

En cuanto a Nicky Butt, que también se formó en la academia del Manchester United, considera que las críticas de los exjugadores nacen de su amor por el club y de su deseo de verlo recuperar su posición.

En enero pasado dijo que los jugadores actuales no deberían tomar cada crítica como un ataque personal, ni quejarse de estar sometidos a presión cuando los resultados van mal.

Y aseguró que apoya al Manchester United desde que tenía seis o siete años, y que hablar de las crisis no tiene como objetivo atacar a los jugadores o apuñalarlos por la espalda, sino expresar la realidad de la mala situación que vive el club.

La fama es un arma de doble filo: las crisis generan visualizaciones

Más allá de la polémica sobre las intenciones de los exjugadores, hay una realidad que no se puede ignorar, y es que el contenido negativo relacionado con el Manchester United goza de un enorme interés por parte de la afición, que no se limita a los seguidores del club, sino que se extiende a las aficiones de los clubes rivales y a los espectadores neutrales.

El club sigue siendo uno de los clubes de fútbol que más ingresos generan a nivel mundial, pese a su alejamiento de ganar el título de la Premier League desde 2013, lo que refleja la continuidad de su fuerza comercial y de masas pese al retroceso de sus resultados deportivos.

Gran parte de esa fuerza se ha sustentado en los grandes contratos de patrocinio comercial y en la difusión mundial de la marca, además de los elevados ingresos de los partidos que se disputan en el estadio de Old Trafford.

La temporada pasada, en la Premier League solo el Arsenal superó al Manchester United en cuanto a ingresos por día de partido, lo que confirma que el interés por el club no ha retrocedido en la misma medida en que lo han hecho sus logros dentro del campo.

Ed Woodward, exvicepresidente ejecutivo del club, provocó la ira de la afición en 2018 cuando dijo que el rendimiento del equipo dentro del campo no influye de forma tangible en la capacidad del club para alcanzar sus objetivos comerciales.

Pese a las críticas que recibió esa declaración, reveló una faceta de la filosofía de tratar al Manchester United como una marca comercial mundial que trasciende los límites de los resultados y las competiciones deportivas.

De ahí que la relación entre las crisis mediáticas y la fama comercial parezca más compleja; pues cuanto más tropieza el equipo, más se habla de él, y cuanto más arrecian las críticas, más surgen nuevos programas, episodios adicionales y vídeos que logran amplias visualizaciones.

Esto no significa necesariamente que el club genere crisis de forma intencionada, pero está claro que su fama mundial hace que todo lo que ocurre en su interior sea susceptible de convertirse en un producto mediático comercializable y rentable.

«Odiados, amados y nunca ignorados»: un lema que resume el panorama

El Manchester United siempre ha considerado que su presencia constante en el foco de atención representa parte de su identidad mundial, algo que refleja la famosa frase que aparece con regularidad en las pancartas de la afición en el estadio de Old Trafford: «Odiados, amados y nunca ignorados».

Y el asunto no se limitó a las gradas, pues el club utilizó este lema en el lanzamiento de una colección de ropa que lleva esa misma frase, en alusión a su conciencia del valor de la presencia mediática y de masas permanente.

Por tanto, lo que ocurre actualmente puede verse como una prolongación de la naturaleza del Manchester United como uno de los clubes más interesantes del fútbol mundial, tanto cuando logra victorias como cuando se hunde en las crisis.

Pero la diferencia es que en el pasado el club imponía su presencia a través de los títulos, los logros y las estrellas, mientras que hoy ocupa un gran espacio del panorama mediático debido a sus repetidos fracasos y a la polémica que rodea a su directiva, sus entrenadores y sus jugadores.

Y mientras Michael Carrick sigue intentando devolver al equipo al camino correcto, y las leyendas del club continúan analizando cada detalle y criticando cada tropiezo, queda la pregunta más importante: ¿ayuda esta industria mediática al Manchester United a recuperar sus estándares perdidos, o se ha convertido en parte del ciclo de fracaso que vive el club?

Quizá la respuesta aún no esté clara, pero lo seguro es que el Manchester United ha dejado de ser un simple equipo que espera un nuevo partido para corregir su rumbo, y se ha convertido en una serie abierta cuyos episodios se renuevan con cada derrota, y cuyos detalles se venden a través de las plataformas digitales, mientras su afición sigue esperando el final largamente ausente: el regreso del club a los podios de los títulos en lugar de conformarse con encabezar los titulares de las noticias.