¿El chico de oro? El Al-Ahly compite con el Stuttgart y dos clubes ingleses por la joya del Fenerbahçe

Una de las promesas más destacadas del Fenerbahçe ha entrado en el radar del Al-Ahli saudí, en medio de un creciente movimiento de diversos clubes por hacerse con los servicios del jugador durante el actual periodo de fichajes.

Según reveló el periodista turco Yagiz Sabuncuoğlu, el jugador en cuestión es el francés Sidiki Cherif, de 19 años, que también despierta el interés del Stuttgart alemán, después de que su nombre ya se hubiera vinculado con el Ipswich Town y el Coventry City ingleses.

El periodista turco declaró a través de YouTube: "Dije lo mismo cuando adelanté la noticia por primera vez: vendan a Sidiki Cherif sin incurrir en ninguna pérdida económica; es más, pueden incluso obtener beneficios de esta operación".

Y añadió: "Anteriormente adelantamos el interés del Ipswich Town y del Coventry por el jugador, y aquel día agregué otra información sobre la existencia de dos ofertas adicionales; una de un club saudí y otra de la liga alemana (la Bundesliga). Hace unos días revelamos que el club alemán es el Stuttgart, mientras que el otro equipo es el Al-Ahli saudí".

El periodista turco señaló que las recientes modificaciones que han experimentado las normativas de inscripción de jugadores extranjeros y jóvenes en la Liga de Fútbol Profesional saudí han convertido a Sidiki Cherif en una especie de "chico de oro" y en el primer objetivo estratégico allí; pues las nuevas reglas permiten aprovechar directamente los servicios de los elementos jóvenes y distribuirlos entre el primer equipo y las categorías infantiles y juveniles, lo que refuerza las posibilidades del jugador de vivir una nueva experiencia y buscar el espacio que le garantice una participación regular, según sus palabras.

Y agregó: "Debido a la modificación de esta normativa, los clubes ya pueden alinear de inmediato a dos jugadores en las categorías inferiores y a dos jugadores en el primer equipo en virtud de la ley del jugador joven, lo que significa que los dos jugadores (jóvenes) que actualmente tiene la mayoría de los clubes (en el primer equipo) quedarán fuera de los planes (o serán reemplazados)".

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