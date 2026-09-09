El Chelsea se clasificó para los octavos de final de la Copa de la Liga tras una segunda parte de locura ante el Leeds United. Los Blues perdían 0-2 en el minuto 51, pero acabaron ganando por un contundente 6-3.

El Chelsea, donde Jorrel Hato se pasó todo el partido en el banquillo, se vio por detrás a mitad de la primera parte por medio de Tarik Muharemovic, que poco antes ya había desaprovechado una gran ocasión para marcar el 0-1.

El Leeds se fue al descanso con ventaja y también comenzó de manera excelente la segunda parte, en la que Brenden Aaronson necesitó menos de tres minutos para doblar la ventaja.

Parecía que se estaba gestando la sorpresa, pero nada más lejos de la realidad. Cole Palmer, que entró al comienzo de la segunda parte, tiró de su equipo y, con un doblete, hizo que el Chelsea ya estuviera de nuevo igualado en el minuto 55.

El Chelsea tenía el impulso de su lado y se puso por delante por medio de Pedro Neto, tras lo cual también Danny Welbeck puso su granito de arena. La asistencia tanto en el 2-2 como en el 3-2 y el 4-2 llevó, por cierto, la firma del fichaje veraniego Morgan Rogers.

El Leeds no se dio por vencido sin más y recortó distancias por medio de Dominic Calvert-Lewin, pero la esperanza de lograr un resultado se desvaneció pronto cuando Valentín Barco hizo poco después el 5-3.

El argentino también fue crucial en el tiempo de descuento en el 6-3. Con su pase, permitió a Welbeck marcar su segundo gol de la noche: 6-3.