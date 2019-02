Bomba: El Chelsea, sancionado por la FIFA con dos ventanas sin fichar

Impacto en el fútbol inglés

Golpe al Chelsea. La FIFA ha sancionado al equipo de Londres sin poder fichar para los dos próximos mercados por infracciones relacionadas con la transferencia internacional y el registro de jugadores menores de 18 años. Esto quiere decir que el conjunto inglés no podrá fichar hasta el verano de 2020. Un golpe terrible para la entidad, que podría perder este verano a su estrellla, el belga Eden Hazard, vinculado recientemente con el Real Madrid, y que todavía no ha renovado su contrato. Si Hazard se va y el Chelsea no puede fichar, el problema sería gravísimo.

FIFA considera que Chelsea había violado el art. 19 del Reglamento en el caso de 29 jugadores menores y haber cometido otras infracciones relacionadas con los requisitos de registro. El club también violó el art. 18bis del Reglamento en relación con dos acuerdos que concluyó con respecto a los menores y le permitieron, presuntamente, influir en otros clubes en asuntos relacionados con las contrataciones.

Además, el club fue multado con 600.000 francos suizos y se le otorgó un período de 90 días para regularizar la situación de los jugadores menores involucrados. Por otra parte, la FA también ha sido multada por haber infringido las reglas en relación con los menores. Se le impuso una multa de 510.000 francos suizos y se le otorgó un período de seis meses para abordar la situación de la transferencia internacional y el primer registro de menores en el fútbol. Naturalmente, como cabe esperar, el Chelsea apelará este castigo.

Objetivo, Carabao Cup

Tras su sanción, el Chelsea ahora afronta el reto de ganar la Carabao Cup al Manchester City de Guardiola.