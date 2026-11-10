Compartir Sigue a GOAL en Google

El Chelsea ha lanzado una severa advertencia a la plantilla del club después de que la reciente lesión de cuádriceps de Joao Pedro se filtrara involuntariamente a través de las elecciones de equipos en Fantasy Premier League. El recordatorio interno llega después de que varios empleados, así como el delantero Morgan Rogers, retiraran al atacante lesionado de sus equipos virtuales antes del anuncio público.

Anuncios

El Chelsea lanza una severa advertencia sobre la FPL

El Chelsea ha pedido a su personal que extreme la precaución al elegir sus equipos de la Fantasy Premier League. El club envió un correo electrónico interno para recordar a sus empleados las graves consecuencias de utilizar información privilegiada en plataformas de juego públicas.

La advertencia llega tras una filtración de gran repercusión antes de la derrota del Chelsea por 0-2 en casa ante el Tottenham. Joao Pedro causó baja inesperadamente en la convocatoria por una lesión en el cuádriceps que no se había hecho pública.

Sin embargo, varios creadores de contenido influyentes de la Fantasy Premier League detectaron una actividad sospechosa en internet antes del inicio del partido. Observaron que el delantero Rogers, junto con varios empleados del Chelsea, había retirado de repente a Pedro de sus equipos virtuales.

Alonso desconocía las filtraciones a través del juego

La retirada repentina de Pedro de tantos equipos de la FPL vinculados al Chelsea reveló al mundo del fútbol que no estaría disponible. Pese al revuelo en internet, el entrenador Xabi Alonso desconocía por completo lo ocurrido en el juego virtual.

Anuncios Anuncios

Preguntado por la filtración interna tras la derrota ante el Tottenham, Alonso restó importancia al asunto. «No sigo lo de los equipos de la Fantasy, así que no lo sabía», explicó a BBC Sport.

Related Topics

Un historial de filtraciones en Stamford Bridge

No es la primera vez que el Chelsea tiene dificultades para mantener en secreto sus novedades sobre el equipo. Durante la breve etapa del anterior entrenador Liam Rosenior la temporada pasada, se filtraron alineaciones titulares importantes antes de los dos partidos de una eliminatoria de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.

En otro episodio insólito, el barbero del exdefensa Marc Cucurella reveló sin querer novedades sobre el equipo en las redes sociales. Tras hablar con su cliente, el barbero anunció que tanto Pedro como Cole Palmer se perderían el desplazamiento a Brighton.

Anuncios

Pese a estos antecedentes, el Chelsea considera por ahora que el último incidente relacionado con la FPL es un caso aislado. El club espera gestionar la situación aumentando la concienciación en lugar de imponer restricciones formales sobre el juego.

La Premier League opta por no intervenir

La Fantasy Premier League se ha convertido en una parte importante del fútbol moderno y cuenta con más de 11 millones de jugadores activos. Por ello, quienes rastrean la actividad en internet vigilan constantemente las cuentas de futbolistas conocidos y empleados de clubes de toda la competición.

Anuncios

Filtraciones similares a través de la FPL ya han revelado novedades sobre los equipos del Arsenal, el Liverpool, el Leicester City y el Newcastle United. El caso más conocido se produjo en febrero de 2021, cuando la retirada de Jack Grealish de un equipo de la FPL alertó al Leicester City de que sería baja por lesión.

Aunque la Premier League regula estrictamente las apuestas deportivas, actualmente no ofrece directrices específicas sobre la participación en la FPL. Por ahora, corresponde exclusivamente a cada club supervisar cómo interactúa su personal con este juego enormemente popular.