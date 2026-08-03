El Chelsea quiere arrebatar un fichaje del neerlandés que parecía seguro de repente

Joshua Zirkzee ha dado su visto bueno a la Juventus. El delantero neerlandés del Manchester United ve con buenos ojos un traspaso a Turín, según sabe La Gazzetta dello Sport, aunque el Chelsea intenta frustrar la operación.

Zirkzee lleva tiempo en el radar de la Juventus, pero este verano el traspaso parece que realmente va a producirse. Se trata de una cesión con opción de compra. El delantero quiere ir al club más laureado de Italia, aunque el Chelsea también está interesado.

La Juventus ya se despidió este verano de Lois Openda. Continuará su carrera en Francia, en el Olympique Lyon. Su sustituto es Randal Kolo-Muani. El francés fue fichado en propiedad procedente del Paris-Saint Germain.

Mientras tanto, la Juventus también espera poder colocar en algún sitio a Jonathan David. El delantero canadiense debe salir primero antes de que Zirkzee pueda ser incorporado definitivamente.

Eso podría resultar complicado, porque David no quiere salir de Turín. Zirkzee está dispuesto a esperar a la Juventus, pero no eternamente. Así que, pese a la voluntad de Zirkzee, de la Juventus y del Manchester United, ni mucho menos está claro que el traspaso vaya a cerrarse.

Zirkzee causó impresión la semana pasada en el amistoso del Manchester United contra el BK Rosenborg. El delantero de 25 años regateó a dos jugadores y al portero, antes de definir con calma.