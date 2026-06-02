El Chelsea presenta la equipación local para la temporada 2026-27 con el emblemático escudo del club, el león rampante

El Chelsea y Nike han presentado la equipación local para la temporada 2026-27. Recupera los clásicos detalles amarillos y estrena un escudo renovado.

Tras consultar a la afición, el escudo se ha renovado y se integra en la parte delantera de la camiseta. El tejido azul brillante incluye cuello y botones, con detalles en Midwest Gold para el león rampante y el swoosh de Nike.

El león rampante, presente en el escudo desde la llegada de Ted Drake hace 75 temporadas, deja ahora sus huellas en primer plano. Avistamientos en paredes, murales y conciertos de todo el mundo generaron expectación.

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En lugar de un vídeo tradicional, la campaña se construyó con momentos culturales “capturados en la vida real” en Londres, Los Ángeles, São Paulo y Sídney.

Justin Rose la estrenó en el PGA Championship de Pensilvania y Madonna la lució mientras bailaba el «shoulder drop» en redes. En Brasil, ante 30 000 personas en un festival de música, el cantautor local MC Hariel también la llevó puesta.

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Además, es la primera equipación del Chelsea con tecnología Aero-FIT, la innovación de Nike que duplica el flujo de aire para un rendimiento óptimo en condiciones extremas.

Ya está a la venta en la tienda del Chelsea FC, en Nike y en otros distribuidores.















