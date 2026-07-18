El Chelsea no se rinde, mientras el Arsenal ficha a la estrella francesa

La negociación por el defensa francés Maxence Lacroix se complica: el Crystal Palace elevó sus exigencias económicas, el Chelsea sigue trabajando para cerrar el fichaje y el Arsenal aguarda para intervenir. Varios clubes de la Premier League muestran interés.

Según «CaughtOffside», el Chelsea sigue trabajando para fichar a Lacroix, aunque otros clubes, liderados por el Arsenal, podrían unirse a la puja este verano.

El Chelsea sigue trabajando para cerrar el fichaje y llevarlo a Stamford Bridge, aunque las negociaciones aún no muestran avances.

Según «CaughtOffside», el defensa prefiere fichar por los ‘blues’, que lo ven como su prioridad defensiva.

El principal escollo es la postura del Crystal Palace, que ha elevado sus exigencias económicas: de unos 55 millones de euros a entre 65 y 70 millones.

El Palace busca avivar la puja para maximizar el precio.

La directiva cree que esperar podría reportar una oferta aún mejor, sobre todo tras su participación en el Mundial 2026.

Una fuente declaró a CaughtOffside: «El Chelsea ha convertido el fichaje de Lacroix en una prioridad absoluta, y siguen los esfuerzos para cerrar el acuerdo, pero el Crystal Palace no se lo va a poner fácil, después de que el precio que fijó inicialmente, de 55 millones de euros, haya aumentado considerablemente».

Además, el Arsenal, que ya seguía al jugador, ha intensificado su interés tras la lesión de William Saliba, mientras que Liverpool, Manchester United y Manchester City también vigilan la situación.

Mientras tanto, el Arsenal valora alternativas como Ezri Konsa y Konstantinos Mavropanos, del West Ham.

Sin embargo, Lacroix sigue siendo la prioridad del Arsenal, que podría adelantarse al Chelsea si se presenta la ocasión.

De momento, el Chelsea sigue siendo el más cercano a cerrar el fichaje, pero la lentitud de las negociaciones con el Crystal Palace podría dar al Arsenal, y quizá a otros clubes, una oportunidad real de entrar en la puja y llevarse al defensa francés antes de que se cierre el mercado.