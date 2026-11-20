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El Chelsea ha recibido una importante sanción económica y deberá aplicar una estrategia para mejorar la conducta de sus aficionados tras el comportamiento discriminatorio de seguidores desplazados. La Federación Inglesa de Fútbol tomó medidas después de investigar los incidentes ocurridos durante la participación del club en la copa nacional a principios de este año.

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Una importante sanción económica para el Chelsea

La Federación Inglesa de Fútbol ha impuesto al Chelsea una multa de 150.000 libras tras una investigación disciplinaria por cánticos anticatólicos y antiirlandeses. El incidente se produjo en enero, durante la victoria a domicilio del club ante el Charlton Athletic en la tercera ronda de la FA Cup. Se determinó que un sector de los aficionados desplazados había empleado lenguaje discriminatorio.

«El Chelsea FC no garantizó que sus espectadores y/o aficionados (ni quienes se presentasen como aficionados o seguidores) se abstuvieran de comportarse de forma inapropiada, ofensiva, abusiva o insultante, con referencias expresas o implícitas a la religión o las creencias», señala el comunicado oficial del organismo rector.

El número de participantes, un factor clave

Aunque el Chelsea admitió la infracción derivada de su victoria por 5-1, en una campaña que acabaría llevándolo a la final de la FA Cup, donde cayó por un ajustado 1-0 ante el Manchester City, sí intentó recurrir la cuantía de la sanción económica.

Según las conclusiones de la FA, los cánticos discriminatorios duraron aproximadamente un minuto y no se repitieron durante el partido. No obstante, la comisión señaló que el «importante factor agravante» fue el elevado número de aficionados que participó en los cánticos sectarios, lo que exigía una respuesta firme de las autoridades del fútbol.

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La directiva de Stamford Bridge responde a la resolución

El club ha reaccionado rápidamente a la noticia de la sanción con un mensaje claro sobre su postura respecto al comportamiento de sus aficionados. La resolución llega poco después de que la propia FA recibiera una multa de la UEFA por cánticos discriminatorios similares de los seguidores desplazados de Inglaterra durante la victoria del domingo en España en la Liga de Naciones.

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«Condenamos inequívocamente este comportamiento», declaró el club en su respuesta. «Los cánticos sectarios, que generan división y se dirigen contra un determinado grupo religioso o político, y el lenguaje discriminatorio de cualquier tipo no tienen cabida en nuestro club. El Chelsea aplica una política de tolerancia cero ante cualquier forma de comportamiento discriminatorio».

Se mantiene la política de tolerancia cero

De cara al futuro, mientras el Chelsea se prepara para retomar la competición nacional tras el último parón internacional con un partido en casa ante el Leeds United el sábado, el club ha reiterado su compromiso de identificar a los responsables de los cánticos.

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El comunicado concluyó confirmando su intención de colaborar con el nuevo plan de acción: «Siempre tomaremos medidas para identificar a los responsables y actuaremos de forma adecuada cuando sea necesario».