El Chelsea ficha a Xabi Alonso: el entrenador español firma por varias temporadas

Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea, anunció este domingo el subcampeón de la FA Cup. El técnico español alcanzó un acuerdo el sábado y firmó un contrato de cuatro años.

Alonso visitó Londres al inicio de la semana pasada para ultimar detalles y dio su visto bueno definitivo al club. Su llegada se produce meses después de su salida del Real Madrid.

Tras el cese de Liam Rosenior el mes pasado, el club londinense barajó a Andoni Iraola, pero finalmente optó por Alonso.

Alonso iniciará su etapa en Stamford Bridge el 1 de julio. «El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de orgullo convertirme en su entrenador».

Tras hablar con los propietarios y la dirección deportiva, queda claro que compartimos la misma ambición: construir un equipo que rinda al máximo nivel y luche por títulos. Hay mucho talento en la plantilla y este club tiene un enorme potencial. Será un gran honor dirigir este club. Ahora la atención se centra en trabajar duro, crear la cultura adecuada y ganar títulos», afirmó un Alonso radiante.

El Chelsea celebra su llegada y lo define como «un entrenador fantástico y un auténtico líder». Con el excentrocampista al mando, el club londinense aspira a recuperar la cima del fútbol inglés.

Alonso, célebre por guiar al Bayer Leverkusen hacia el título invicto en 2024, sonó para sustituir a Arne Slot en el Liverpool por su pasado ‘red’, pero ha elegido otro grande de Inglaterra.