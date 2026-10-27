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El Chelsea estudia el fichaje del centrocampista del Brighton Yasin Ayari después de que se estancaran las conversaciones para renovar su contrato. El vínculo del internacional sueco expira al final de la temporada, mientras que Xabi Alonso sigue buscando un centrocampista para su plantilla tras la venta de Enzo Fernandez al Manchester City en el último día del mercado de verano. El Galatasaray y el AC Milan también siguen de cerca al jugador.

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El Chelsea sigue de cerca la situación contractual de Ayari

Ayari se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Brighton esta temporada, consolidándose a las órdenes de Fabian Hurzeler gracias a sus actuaciones llenas de energía y sus goles decisivos. El centrocampista, que llegó al Brighton procedente del AIK en 2023, ha marcado dos goles en seis partidos para un equipo que ocupa la tercera plaza de la Premier League y es el máximo goleador de la competición.

TEAMtalk ha podido saber que la incertidumbre sobre su futuro ha despertado el interés del Chelsea y de varios otros grandes clubes europeos. El Chelsea ve en el versátil internacional sueco una posible opción para reforzar su centro del campo.

El Brighton tiene una opción para ampliar su contrato hasta 2028

El contrato de Ayari vence al final de la temporada, aunque el Brighton tiene una opción para ampliarlo un año, hasta 2028. Las negociaciones para un nuevo acuerdo a largo plazo se han complicado, pese a que las conversaciones llevan varios meses en marcha.

El Brighton quiere retener al centrocampista y ha estado trabajando para llegar a un acuerdo o activar la cláusula de ampliación con el fin de proteger su valor, que ronda los 50 millones de euros (42 millones de libras). Ayari ha guardado silencio públicamente y anteriormente se limitó a decir que la situación se resolvería a su debido tiempo.

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Alonso busca un sustituto para Fernandez en el centro del campo

Alonso quiere incorporar a un centrocampista tras el fichaje de Fernandez por el Manchester City. El Chelsea intentó sin éxito fichar a Manu Kone y Lamine Camara a finales del verano. El director deportivo Paul Winstanley también conoce bien a Ayari por su anterior etapa en el Brighton.

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El Chelsea ha fichado con frecuencia a jugadores del Brighton en los últimos mercados, con Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro y Danny Welbeck entre quienes se han trasladado a Stamford Bridge. Sin embargo, el jugador del Bournemouth Alex Scott sigue siendo el principal objetivo del Chelsea para el centro del campo.

Galatasaray y AC Milan, entre los pretendientes de Ayari

El Chelsea tendrá competencia: Galatasaray, Fenerbahce y AC Milan siguen de cerca a Ayari de cara al mercado de enero, mientras que Newcastle, Arsenal, Manchester United y Liverpool también han sido mencionados.

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El Brighton sigue decidido a retenerlo y, con el interés en aumento, todo apunta a que su situación contractual seguirá siendo complicada a medida que se acerque enero.



