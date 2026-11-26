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El Chelsea sopesa recuperar a Antonio Rudiger en enero por un precio reducido desde el Real Madrid. Tras una dura derrota del equipo de Xabi Alonso y con el defensa alemán apartado por Jose Mourinho en Liga, su regreso podría resolver un problema urgente.

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El Chelsea sopesa el regreso de Rudiger

Según las informaciones, el Chelsea estudia volver a fichar a Rudiger, procedente del Real Madrid, en enero. Según Bryan King, antiguo ojeador del Tottenham, el Aston Villa y el Everton, el jugador de 33 años podría estar disponible por un precio reducido.

El contrato de Rudiger en el Santiago Bernabéu vence al final de la temporada, por lo que una salida en invierno es una posibilidad real. Su fichaje cubriría una necesidad urgente en el centro de la defensa para Alonso, técnico del Chelsea.

La presión sobre Alonso para reforzar la plantilla aumenta tras una pésima racha de resultados. El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y sufrió una humillante derrota por 4-1 ante el Leeds United .

Sin sitio con Mourinho

El regreso al oeste de Londres parece cada vez más factible dada la situación actual de Rudiger en España. Pese a haber disputado 190 partidos con el Real Madrid desde su llegada como agente libre en 2022, ha perdido protagonismo con Mourinho.

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El internacional alemán no ha jugado ni un minuto en ninguno de los últimos cinco partidos de Liga del Real Madrid. Sus oportunidades recientes se han limitado a la Champions League.

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"No juega con regularidad a las órdenes de Mourinho. Desde luego, no es un jugador del gusto de Mourinho", declaró King a Football Insider. "Su contrato vence el año que viene. Sería una buena idea. Tiene 33 años. Alonso, evidentemente, contó con él".

Su vínculo con Alonso y su pasado en Stamford Bridge

Rudiger ya mantiene una estrecha relación con la afición del Chelsea y con el actual entrenador del club. Fue una pieza clave en la conquista de la Champions League de 2021 antes de marcharse un año después al no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato.

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Alonso también conoce bien las cualidades del defensa por la etapa que compartieron en el Real Madrid. Aunque las lesiones interrumpieron buena parte del tiempo de Rudiger a las órdenes del técnico español en Madrid, fue titular habitual siempre que estuvo en condiciones de jugar. King cree que su llegada podría formar parte de una campaña de fichajes más amplia en enero.

"Sé que están interesados en [Jacobo] Ramon, del Como, y también en Alex Scott", añadió. "Si fichan a Scott, a Ramon y a Rudiger en enero, para entonces deberían haber recuperado al delantero centro [Joao Pedro]. La actitud tiene que ser un factor importante".

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Qué supondría su regreso en enero para el Chelsea

El fichaje de Rudiger daría autoridad inmediata al Chelsea en una defensa que se ha mostrado alarmantemente frágil en las últimas semanas. Aunque el centro de la zaga no es el único problema que Alonso debe resolver, sigue siendo una prioridad clara de cara al mercado de invierno.

Más allá de su impacto inmediato sobre el terreno de juego, la experiencia y la trayectoria del veterano podrían resultar valiosas para los defensas más jóvenes de la plantilla. Con enero cada vez más cerca, el Chelsea debe decidir si concreta su interés y recupera a un jugador acostumbrado a ganar para ayudar a salvar la temporada.