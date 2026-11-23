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Xabi Alonso afronta la primera gran crisis de su etapa en el Chelsea después de que la humillante derrota por 4-1 en casa ante el Leeds United provocara una reacción furiosa de la afición de Stamford Bridge. Pese al creciente malestar, la directiva del Chelsea ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro inmediato del técnico español.

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La directiva del Chelsea evita precipitarse tras el desplome ante el Leeds

La derrota del sábado por 4-1 ante su acérrimo rival, el Leeds, puso fin a los 27 años que llevaba el equipo visitante sin ganar un partido de la Premier League en el oeste de Londres. Al término del encuentro, sonaron fuertes silbidos en el estadio mientras la afición expresaba su enfado.

Ese revés supuso la tercera derrota en cuatro partidos de liga y dejó al Chelsea estancado en la zona media de la tabla y falto de confianza. El equipo de Alonso acumula cinco derrotas en total y ha encajado la alarmante cifra de 20 goles en 11 encuentros.

Sin embargo, según Mail Sport, los dirigentes del club no tomarán una decisión precipitada para destituir al técnico de 44 años. Aunque su periodo de gracia ha terminado de forma abrupta, la directiva no está dispuesta a despedirlo tan pronto.

Por qué los dirigentes de Stamford Bridge respaldan su gran fichaje del verano

Convencer a Alonso para que llegara este verano se consideró un gran logro. El Chelsea se adelantó al Liverpool y al Manchester City para hacerse con el extécnico del Real Madrid, mientras ambos rivales buscaban sustitutos para sus entrenadores salientes.

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La fuerte inversión alimentó las expectativas de ganar el título, especialmente al no tener el equipo el fútbol europeo como distracción. Aunque los resultados han empeorado, Alonso aún no afronta la intensa presión que pronto desbordó a sus predecesores Graham Potter y Liam Rosenior, que apenas duraron unos meses en el cargo.

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Lavia asegura que el vestuario del Chelsea no se dejará llevar por el pánico

Romeo Lavia reconoció la frustración de la plantilla tras perder el control del partido en casa. «Todos estamos muy enfadados y decepcionados», declaró Lavia a la web oficial del club. «En casa nunca quieres acabar un partido así. Permitimos que volvieran a meterse en el encuentro cuando no deberíamos haberlo hecho. Es algo que analizaremos y en lo que mejoraremos».

Aun así, Lavia insistió en que los jugadores siguen comprometidos con la idea de Alonso. «Tanto cuando ganábamos como cuando perdíamos, siempre dijimos que, pasara lo que pasara, esto es un proceso», añadió. «Con resultados así, parece el fin del mundo, pero no vamos a dar la voz de alarma ahora ni a decir que sea momento de entrar en pánico. En absoluto. Tenemos mucha confianza como equipo. Sabemos adónde queremos llegar».

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También se mostró convencido de que este revés provocará una reacción inmediata y concluyó: «Esto duele. Tiene que doler para provocar una reacción del equipo, y sin duda nos ayudará de cara al próximo partido, el viernes».

El duelo del viernes ofrece una oportunidad inmediata para resarcirse

El Chelsea apenas tiene tiempo para lamentar sus errores defensivos antes de visitar el City Ground del Nottingham Forest el viernes por la noche. Corregir los fallos que permitieron al Leeds volver a meterse en el partido será la prioridad de Alonso mientras trata de recuperar la frágil confianza del equipo.

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Con la directiva dándole margen por ahora, los jugadores deben transformar su enfado en una actuación más sólida a domicilio. Responder con contundencia ante el Forest es vital para que Alonso calme el creciente malestar.