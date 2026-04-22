El Chelsea debe pagar millones a Rosenior tras su despido; Romano matiza la información

A principios de enero, el Chelsea ofreció a Liam Rosenior un contrato hasta 2032. Tres meses después, la relación ha terminado y el club debe indemnizar al entrenador de 41 años.

Según Daily Mirror, Rosenior recibirá unos 27,6 millones de euros, aunque el monto podría reducirse por ciertas cláusulas.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirma que el Chelsea no pagará el salario completo de los próximos años, aunque Rosenior recibirá una indemnización millonaria.

Según el mismo diario, desde la era de la Premier League el Chelsea ha pagado más de 180 millones de euros a técnicos despedidos: 30 a Antonio Conte, 26,5 a José Mourinho en 2007, y varios millones a Thomas Tuchel, Graham Potter, Enzo Maresca y Mauricio Pochettino.

Varios medios ingleses apuntan a malos resultados en la Premier y la Champions, así como a la pérdida de confianza de algunos jugadores.

Callum McFarlane asumirá el mando del Chelsea de forma interina tras el cese de Rosenior. Su primer partido será el domingo contra el Leeds United en la semifinal de la FA Cup.

En la Premier League, el Chelsea ha caído al séptimo lugar, posición que otorga un puesto en la fase de grupos de la Conference League.