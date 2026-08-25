El Chelsea abre las negociaciones por un nuevo fichaje defensivo

Informes periodísticos en Italia señalan que el Chelsea ha iniciado conversaciones preliminares para fichar al defensa del Atalanta Honest Ahanor antes de que finalice el actual mercado de fichajes de verano.

Ahanor, de 18 años, dejó el equipo de su infancia, el Génova, para incorporarse al Atalanta en una operación valorada en 16 millones de euros (13,7 millones de libras esterlinas) el verano pasado, y disputó 35 partidos en todas las competiciones con su nuevo equipo la temporada pasada.

Durante ese periodo, Ahanor se consolidó como uno de los talentos jóvenes más brillantes de la Serie A, ya que el adolescente desempeñó un papel clave para ayudar al Atalanta a ocupar el octavo puesto.

No obstante, han aumentado las especulaciones sobre que Ahanor podría estar a punto de abandonar Bérgamo, ya que clubes de toda Europa siguen de cerca su rendimiento.

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El diario inglés "Metro" informó, citando a la "Gazzetta dello Sport" italiana, que el Atalanta ya ha rechazado dos ofertas de dos equipos cuyos nombres no se han revelado por el fichaje de Ahanor, y que el Chelsea es el equipo más reciente en intensificar su interés por el jugador italiano.

Se afirma que el Chelsea mantiene conversaciones tanto con el Atalanta como con los representantes de Ahanor con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite del mercado de fichajes de verano, el próximo 1 de septiembre.

Aunque ha sido utilizado principalmente como defensa por el lado izquierdo en una línea defensiva de tres, Ahanor también puede jugar como lateral izquierdo, en el centro del campo y como extremo.

Este jugador nacido en Aversa es conocido por su velocidad y su condición física, y ya ha representado a la selección italiana en dos ocasiones.

El contrato actual de Ahanor con el Atalanta, que firmó a su llegada a Bérgamo, se extiende hasta junio de 2028.







