Moïn Chaâbani, seleccionador de Túnez, anunció la lista de los combinados tunecinos para disputar las dos primeras jornadas de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 ante Uganda el 24 de septiembre y Botsuana el 28 del mismo mes, en una convocatoria que registró el regreso de Ferjani Sassi y Ali Maâloul a las filas de la selección tunecina.

Según la lista publicada por la Federación Tunecina de Fútbol, Chaâbani recuperó a Ferjani Sassi para la selección tras su ausencia del Mundial 2026, pese a haber portado el brazalete de capitán durante la Copa Africana de Naciones y la Copa Árabe, y también reincorporó a Mohamed Ali Ben Romdhane e Issa Laïdouni, con lo que tres jugadores que militan en la liga catarí regresan a las filas de Túnez.

La lista también registró el regreso de Ali Maâloul tras su ausencia del Mundial, mientras que quedó descartado Ali El Abdi, defensa del Niza francés, pese a haberse disculpado por sus recientes declaraciones que generaron polémica en Túnez, después de haber mostrado su disposición a ausentarse del Mundial para ayudar a su club en los partidos de repesca a fin de evitar el descenso.

En comparación con la lista del Mundial, se ausenta Hannibal Mejbri por lesión, junto con la retirada de la selección de Rani Khedira y Elyes Skhiri, además de la ausencia de Firas Chaouat, Dylan Bronn, Omar Rekik, Mohamed Haj Mahmoud, Mortadha Ben Ouanes e Elias Saad.

La lista incluyó a solo 14 jugadores de los que participaron en el último Mundial, y también dio la oportunidad a Mohamed Sadok Guidida, delantero del Club Africain, y Sami Chouchane, jugador del Dijon francés, en su primera convocatoria con la selección tunecina.

La lista de Túnez registró el regreso de nombres destacados y amplios cambios en comparación con la del Mundial.

A continuación, la lista completa:

Porteros: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Mouhib Chammakh.

Defensas: Yann Valery, Moataz Neffati, Adam Arous, Mohamed Nasraoui, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Mohamed Amine Ben Hamida, Amine Charni, Ali Maâloul.

Centrocampistas: Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Issa Laïdouni, Hamza Rafia, Sami Chouchane, Ismaël Gharbi, Anis Ben Slimane.

Delanteros: Khalil Ayari, Seifallah Ltaief, Elias Achouri, Rayan Elloumi, Sébastien Tounekti, Hamza Mastouri, Sadok Guidida.