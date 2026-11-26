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El entrenador del Sporting CP, Paulo Fonseca, defendió el césped del estadio José Alvalade después de que el exdefensa del Manchester United Rio Ferdinand bromeara sobre el encargado de su mantenimiento tras el extraño gol de Bruno Fernandes, precedido de un bote, en el empate 2-2 del miércoles en la Champions League. Pese al infortunio, Fonseca insistió en que su equipo mostró valentía y consideró que podría haber vencido al Manchester United.

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Fonseca defiende el césped tras la broma de Rio Ferdinand

El entrenador del Sporting CP, Paulo Fonseca, rechazó las críticas al césped del estadio José Alvalade después de que el exdefensa del Manchester United Rio Ferdinand bromeara en las redes sociales con que le harían una llave al cuello al encargado del césped tras el extraño gol de Bruno Fernandes en la segunda parte del empate 2-2 del miércoles en la Champions League. Después de que Fernandes igualara de penalti el tanto que Luis Suarez había marcado también desde los once metros en la primera parte, el Sporting se vio por detrás en el marcador cuando un disparo lejano del capitán del United botó en una irregularidad del terreno y se le escapó al portero Kaique. Suarez rescató después un punto en los últimos minutos.

«Sobre el césped: es verdad que, cuando llegamos aquí para el primer partido, había un problema con el césped, pero hoy estaba en buenas condiciones», insistió Fonseca tras el encuentro. «Mira: los propios jugadores, cuando lo pisan, a veces levantan un poco de césped. Es completamente normal; el césped estaba en buenas condiciones hoy, no estaba en mal estado».

«Tenemos la sensación de que podríamos haber ganado»

Kaique, elegido para ser titular por delante de Rui Silva, tampoco recibió reproches por el disparo que se coló tras un bote extraño. Fonseca afirmó que «hizo un buen partido, aparte de ese desafortunado incidente con el balón en el campo». Más allá del debate sobre el césped, el técnico portugués elogió el carácter de sus jugadores por reaccionar después de encajar dos goles en siete minutos e insistió en que la victoria estuvo a su alcance.

«Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que tuvimos muy mala suerte en la forma en que encajamos el segundo gol, pero tenemos la sensación de que podríamos haber ganado el partido», admitió Fonseca. «Me gustó la valentía de los jugadores, me gustó la reacción después de encajar el gol. Quizá muchos equipos, al recibir dos goles en siete minutos en un momento así, se habrían venido abajo, y el equipo volvió a reaccionar muy bien».

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Los ajustes tácticos y el «sabor amargo» de Suarez

En el plano táctico, el Sporting alternó una línea de cinco defensas cuando jugaba cerca de su portería con una presión de cuatro hombres en zonas más adelantadas. Recurrió a Luis Guilherme y Doumbia para superar a Harry Maguire y el marcaje individual del United. Pese a los elogios de Fonseca, el delantero Suarez, autor de dos goles, admitió que dolía dejarse puntos en casa después de fallar un penalti al principio del partido antes de marcar dos veces.

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«Nos vamos de aquí con un sabor amargo», declaró Suarez a Sport TV. «Hicimos un partido honesto, pero empezamos mal la segunda parte y dimos demasiadas facilidades, y ellos marcaron dos goles. Tenemos que trabajar durante los 90 minutos».

El Sporting ya piensa en el duelo contra el FC Porto

Fonseca negó estar al tanto de las críticas de los aficionados por sus cambios y centró de inmediato su atención en el importante partido del domingo a domicilio contra el FC Porto, líder de la Primeira Liga.

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«Ahora voy a pensar en el partido contra el FC Porto. Todavía no he pensado en ese partido. Es un partido importante, no se puede negar», dijo Fonseca. Suarez añadió: «Es otro partido contra el líder de la liga. Será un gran desafío para nosotros».