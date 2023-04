El césped, corto y mojado: ¿por qué en Madrid llaman 'jardinero' a Xavi Hernández?

Xavi Hernández ha soltado la carcajada cuando le preguntaron en sala de prensa sobre su apodo de 'jardinero'. El entrenador del FC Barcelona reconoció que hace mucho tiempo que le llaman así, y que "mejor 'jardinero' que otra cosa". Pero, ¿por qué llaman así al preparador azulgrana?

¿Por qué en Madrid llaman 'jardinero' a Xavi Hernández?

"Me da risa que me llamen el jardinero en Madrid. No es de ahora. Mejor jardinero que otra cosa. Me lo tomo a broma. Es así. Y por muchos años que me llamen así, no pararé. De aquí a unos años nos llevaremos las manos a la cabeza pensando cuando nos ponían en campo así. No pararé hasta que el fútbol sea más justo", contestó Xavi cuando le preguntaron si le "mola" que en la capital española le llamen así.

El apodo viene de hace mucho tiempo, tal y como reconoce Xavi, un hombre que entiende este deporte como un espectáculo. Y precisamente por eso, por tierra, mar y aire, suele quejarse del estado del césped cuando no es una alfombra verde. Son muchas veces las que el de Terrassa, como jugador o como técnico, ha puesto el grito en el cielo cuando el césped no está como le gusta.

El apodo revivió tras el empate sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. En la rueda de prensa posterior al 0-0, Xavi recordó que "el campo seco no nos beneficia". "La pregunta es para Quique (Sánchez Flores): ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie. En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar".

En resumen, Xavi manifestó en más de una ocasión que a él le gusta el césped mojado y corto. De allí el apodo de 'jardinero'.