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Rian Rosendaal
Traducido por

El CEO del Manchester City se niega a responder a preguntas incómodas y se marcha airadamente

Manchester City

Ferran Soriano se niega a desmentir las duras afirmaciones de Rob Harris, periodista de Sky Sports. El CEO del Manchester City no quiere dar explicaciones sobre la acusación por incumplir las normas financieras de la Premier League.

«La Premier League confirma hoy que han hecho trampas durante casi diez años. ¿Van a pedir disculpas a los aficionados al fútbol?», quiere saber Harris del máximo directivo del Manchester City. «No tengo nada que decir, gracias», es la breve respuesta de Soriano.

Harris quiere saber después si Soriano confía en que el Manchester City pueda ganar un procedimiento de apelación. «La Premier League habla de “contratos ficticios”. ¿Es este un “club ficticio”? ¿No tiene nada que decirle al mundo del fútbol? Han hecho trampas durante tanto tiempo». Soriano vuelve a decir «gracias» y luego se marcha a grandes zancadas.

Soriano fue, entre otras cosas, vicepresidente del FC Barcelona entre 2003 y 2008. El experimentado dirigente español está vinculado al Manchester City como CEO desde 2012, un club que, por tanto, parece metido en serios problemas.

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El Manchester City incumplió durante nueve años las normas financieras de la Premier League, según puede leerse este martes en la página web de la Premier League. Anteriormente ya se supo que el gigante inglés fue declarado culpable de nada menos que 114 infracciones de la normativa financiera.

La Premier League emite ahora por primera vez un comunicado. Entre otras cosas, se le reprocha al Manchester City haber firmado contratos falsos con socios comerciales, en los que los acuerdos entre todas las partes fueron reflejados de forma incorrecta. De este modo, el club pudo reducir los costes sobre el papel y aumentar los ingresos.  

Al incumplir las normas, el Manchester City pudo ocultar a los supervisores 1.050 millones de euros en costes. Además, la situación financiera se valoró de forma más optimista de lo que realmente era, por lo que las consecuencias no llegaron durante años.

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