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El centrocampista del AS Monaco Mamadou Coulibaly se enfrenta a una sanción disciplinaria de las autoridades del fútbol francés por simular que se cortaba el cuello durante el empate 1-1 del domingo en la Ligue 1 ante el Le Mans. El jugador de 22 años hizo ese polémico gesto de celebración tras marcar el gol que adelantó a su equipo en la primera parte, repitiendo la misma infracción por la que su compañero Paris Brunner fue sancionado en septiembre.

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El centrocampista repite un polémico gesto al celebrar un gol

Coulibaly se expuso a una sanción del comité disciplinario de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) tras deslizarse de rodillas y hacer el gesto en el minuto 40 en el Stade Marie-Marvingt. Presionó al portero local Nicolas Kocik hasta forzarle a dar un toque defectuoso y marcó a puerta vacía. El canterano anotó así su primer gol de la temporada en la máxima categoría y el cuarto de su carrera en la Ligue 1. Sin embargo, el suplente Erwan Colas logró el empate en el minuto 90 a la salida de un córner para el recién ascendido Le Mans.

Una explicación al descanso tras la sanción de septiembre

Aunque Coulibaly dirigió su celebración a los 700 aficionados del Mónaco desplazados, y no al público local, y se disculpó tras el pitido final, explicó al descanso que el gesto era «un homenaje a un amigo que me había dicho que lo hiciera».

No obstante, la LFP sancionó con cuatro partidos a su compañero Brunner, de 20 años, incluidos dos de cumplimiento obligatorio, por hacer exactamente el mismo gesto contra el Estrasburgo en septiembre, aunque el delantero se disculpó después e insistió en que no había querido faltar al respeto a nadie. Filipe Luis, que entonces defendió a Brunner, recalcó que el club se tomaba en serio el incidente y expresó su deseo de que no se repitiera. Ahora se espera que el entrenador hable con Coulibaly.

Un empate en el tramo final frustra a los visitantes, que habían hecho rotaciones

En el primer duelo del Mónaco contra el Le Mans desde que conquistó el título de Ligue 2 con una victoria por 2-1 en mayo de 2013, Luis introdujo siete cambios tras el triunfo del jueves por 2-0 ante el Nordsjaelland en la Conference League. Antes del quinto gol de la carrera de Coulibaly con el Mónaco, el segundo de esta temporada entre todas las competiciones, a Louis Mafouta le anularon un tanto en el minuto cinco porque la dejada de Dame Gueye había salido del terreno de juego. También se invalidaron acciones de Matthis Abline y Gueye por fuera de juego.

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Los porteros Lukas Hradecky y Kocik se lucieron con paradas ante Lucas Buades, Lamine Camara, Gueye y Vanderson antes de que Colas marcara en los últimos instantes.

El Auxerre, próximo reto tras el parón

El empate del domingo situó provisionalmente al Mónaco en la séptima posición de la Ligue 1 antes del parón internacional de noviembre. Mientras Coulibaly espera saber si la LFP le impondrá una sanción de varios partidos, Luis aprovechará las dos semanas de pausa para reagrupar a su plantilla tras dejar escapar dos puntos en el tramo final. Cuando se reanude la competición el sábado 21 de noviembre, el conjunto del Principado recibirá al Auxerre en el Stade Louis-II.