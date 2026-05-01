El centrocampista del Ajax, Mokio, reacciona rápido a las noticias sobre su posible fichaje por un equipo extranjero

Según el periodista belga Sacha Tavolieri, Jorthy Mokio quiere dejar Bélgica para jugar con la selección del Congo. Sin embargo, el centrocampista del Ajax asegura que aún no ha tomado una decisión y que no lo hará hasta el final de la temporada.

«Aún no he tomado una decisión definitiva y, de todos modos, no lo haré antes de que termine la temporada actual», aclara Mokio en una conversación con el observador de clubes Mike Verweij, de De Telegraaf.

Jugó dos minutos con Bélgica en marzo de 2025 y luego disputó partidos con la sub-17.

Debido a las normas de la FIFA, no podrá debutar con Congo hasta 2028 como mínimo, pues deben pasar al menos tres años desde su último partido oficial con Bélgica. Además, no debe haber jugado más de tres partidos internacionales (oficiales o amistosos) con el primer país, y no puede haber cumplido 22 años durante esos encuentros.

La Federación Belga de Fútbol (KBVB) conoce sus dudas y planea reunirse con él en las próximas semanas, sin ofrecer promesas económicas.

Según Tavolieri, Mokio sueña con jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con Congo, pero por ahora nada está decidido.