El central del Lens Ismaelo Ganiou despierta el interés del Tottenham, el Newcastle, el Chelsea y los propietarios del Manchester City tras su rápida progresión en la Ligue 1

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El defensa del Lens Ismaelo Ganiou despierta el interés del Tottenham Hotspur, el Newcastle United, BlueCo, propietario del Chelsea, y el grupo matriz del Manchester City tras su irrupción en la Ligue 1. El joven, muy valorado, ha sido comparado con Raphael Varane, formado en Bollaert-Delelis, mientras los grandes del fútbol europeo siguen su progresión.

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Los clubes ingleses siguen a una promesa francesa

Según TEAMtalk, Fulham y Brentford, ambos de la Premier League, se han sumado a Tottenham y Newcastle en el seguimiento de Ganiou a lo largo de 2026 tras su prometedora irrupción en el fútbol francés. Mientras tanto, BlueCo y City Football Group, dos grupos propietarios de varios clubes, también han seguido de cerca la evolución del defensa central. Los responsables de su actual club esperan que el canterano pueda emular a Varane, exjugador de Francia y del Real Madrid.

Clubes de otros países siguen al canterano

El medio señala que Paris Saint-Germain, Marseille y Monaco, rivales en Francia, conocen bien el creciente potencial del defensa y han seguido de cerca sus actuaciones en la máxima categoría durante los últimos meses. El interés también se ha extendido por el continente: los clubes de la Bundesliga alemana Borussia Dortmund y RB Leipzig siguen su evolución, al igual que Atalanta y Como, de la Serie A italiana.

Al igual que Varane, considerado ampliamente el mejor canterano de la historia del club del norte de Francia, el codiciado joven combina una notable velocidad para corregir su posición y elegancia con el balón con fortaleza física. Esas cualidades destacadas le han situado rápidamente entre los defensas centrales jóvenes más prometedores de la Ligue 1 tras pasar por las categorías inferiores en el norte de Francia.

Una trayectoria poco convencional antes de la recompensa de un nuevo contrato

Sin embargo, el medio señala que su camino hasta el primer equipo estuvo lejos de ser sencillo debido a complejas restricciones administrativas relacionadas con la inscripción de cesiones. Tras pasar una etapa de formación lejos del club de su infancia en el Annecy, tuvo que ser traspasado formalmente al Padova italiano, otro equipo propiedad de Joseph Oughourlian, máximo responsable del Lens, antes de ser enviado a otro destino para adquirir experiencia.

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A su regreso al club al que pertenecía, Ganiou debutó con el primer equipo durante la pasada temporada y causó de inmediato una gran impresión en el cuerpo técnico. Su rápida progresión convenció después a la directiva del club para ofrecerle un nuevo contrato de cuatro años durante el verano, una decisión que refleja la confianza en sus capacidades.

El cambio de selección refuerza su creciente reputación

Nacido en Lille, Ganiou representó inicialmente a Burkina Faso en un amistoso de 2025 contra Zimbabue gracias a sus raíces familiares, antes de pasar a representar a Francia sub-21 en marzo. Fuentes cercanas aseguran que sus actuaciones han sido tan convincentes que el seleccionador absoluto Zinedine Zidane ya lo ha considerado como una posible opción. Con un contrato de larga duración en vigor, el Lens mantiene una posición sólida de cara a los próximos mercados de fichajes.