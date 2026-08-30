El cementerio de la Premier League: ¿salvará Watkins al Al Hilal del infierno del tercer fichaje?

El inglés Ollie Watkins afronta su nueva aventura con el Al Hilal en medio de enormes ambiciones, después de que "el Líder" eligiera a un delantero procedente de la Premier League inglesa para reforzar su ataque. Pero el fichaje trae consigo otro desafío que no tiene que ver únicamente con el jugador, sino con una historia breve y llamativa de los delanteros de la Premier League que han vestido la camiseta del Al Hilal en los últimos años.

El Al Hilal ya había apostado por más de un delantero llegado de los campos ingleses, y las experiencias fueron muy dispares; desde el serbio Aleksandar Mitrovic, que se convirtió en una de las estrellas más importantes del equipo, hasta el uruguayo Darwin Núñez, procedente del Liverpool, que no logró aportar lo que se esperaba antes de abandonar el equipo cedido.

Mitrovic: la excepción que elevó el listón de las expectativas

Cuando el Al Hilal fichó a Mitrovic procedente del Fulham, el delantero serbio contaba con una gran experiencia en el fútbol inglés, pero necesitó muy poco tiempo para demostrar que su elección había sido acertada.

En su primera temporada con "el Líder", Mitrovic ofreció unos registros ofensivos asombrosos y marcó 28 goles en la Roshn League, terminando la temporada como subcampeón en la carrera de goleadores. Además, jugó un papel destacado en la conquista de cuatro títulos locales por parte del Al Hilal durante el periodo que pasó con el equipo.

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La experiencia de Mitrovic dejó la puerta abierta a la idea de fichar a otro delantero de la Premier League, pero su marcha en el verano de 2025, tras sufrir una lesión que en su momento generó una gran polémica sobre su impacto en su futuro, llevó a la directiva del Al Hilal a buscar un nuevo nombre, y la elección recayó en Núñez.

Aquí comenzó la historia que hace que Watkins llegue hoy en medio de más preguntas de lo habitual: ¿podrá repetir el éxito de Mitrovic, o afrontará el mismo destino en el que terminó Núñez?

Núñez: una experiencia breve y un recuerdo pesado

La llegada de Darwin Núñez al Al Hilal procedente del Liverpool fue un fichaje enorme en todos los sentidos, y crecieron las expectativas sobre la capacidad del delantero uruguayo para liderar la línea ofensiva, especialmente después de que el público mundial lo conociera a través de su trayectoria en Europa y en la Premier League.

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Pero las cosas no salieron como se esperaba dentro de "el Líder", ya que Núñez fracasó en conseguir la continuidad que necesitaba y su influencia fue decayendo gradualmente, antes de quedar fuera de los planes y abandonar el Al Hilal cedido al Al Diriyah.

Por lo tanto, el panorama ante Watkins se ha vuelto claro: está la experiencia de Mitrovic, exitosa de forma asombrosa, y la experiencia de Núñez, que terminó rápidamente. Entre ambos se sitúa el delantero inglés ante una prueba completamente distinta, porque está obligado a demostrar que llegar de la Premier League no significa necesariamente repetir el mismo guion.

Watkins ante la maldición de los delanteros de la Premier League

El problema para Watkins es que la afición no verá el fichaje como un nombre nuevo únicamente, sino que lo comparará automáticamente con Mitrovic y Núñez, sobre todo porque el Al Hilal pagó un precio elevado por hacerse con sus servicios, lo que reduce mucho el margen de error.

Pero el jugador posee un conjunto de cualidades que podrían ayudarle a triunfar; es un delantero con una larga experiencia en la Premier League, sabe desmarcarse a la espalda de los defensas, presionar y penetrar en el área. Además, tiene la capacidad de jugar en un sistema ofensivo basado en la velocidad y las transiciones, elementos que podrían encajar con las ideas del italiano Simone Inzaghi.

Y lo más importante es que Watkins llega al Al Hilal a un equipo diferente al que tuvieron Mitrovic o Núñez, ya que encontrará a su alrededor nombres ofensivos nuevos como Gabriel Martinelli y Crysencio Summerville, lo que significa que el apoyo que recibirá podría ser mayor, y que la responsabilidad de crear ocasiones no recaerá sobre un solo jugador.

Pero, por otro lado, la abundancia de estrellas puede ser un arma de doble filo; el delantero inglés necesita una rápida compenetración con sus compañeros y conocer la manera en la que Inzaghi quiere jugar, porque su éxito no se medirá por la cantidad de nombres que haya a su alrededor, sino por su capacidad de convertir esa calidad en goles.

Por eso, Watkins no llega al Al Hilal simplemente para sustituir a un nombre que se marchó, sino que ingresa a un club que carga con toda una historia sobre los delanteros de la Premier League. Mitrovic dejó un legado pesado de números y títulos, Núñez dejó una experiencia inconclusa, y ahora le toca al inglés determinar por sí mismo el tercer capítulo.

¿Será Watkins el hombre que rompa la maldición de los delanteros de la Premier League en el Al Hilal y repita la exitosa experiencia de Mitrovic, o se encontrará ante el destino de Núñez? La respuesta la escribirán los goles, solos ellos, dentro del terreno de juego.