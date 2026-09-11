El cedido del Real Madrid Franco Mastantuono impulsa a la Fiorentina hacia su primera victoria con un hat-trick

El cambio de entrenador en la Fiorentina dio resultado inmediato el viernes por la noche. Bajo la dirección de Paolo Vanoli, el predecesor y sobre todo sucesor del destituido Fabio Grosso, La Viola ganó 2-4 en casa del Venezia. El cedido por el Real Madrid Franco Mastantuono brilló con un hat-trick.

La Fiorentina empezó mal en Venecia, donde Akor Adams adelantó al equipo local a mitad de la primera parte. El nigeriano, llegado desde el Sevilla, dejó pasar el balón con inteligencia antes de definir con sutileza al palo largo: 1-0.

Alrededor de la media hora apareció Mastantuono. Primero hizo el empate con un derechazo al palo corto y, unos instantes después, también marcó el 1-2 al volver a clavarla desde fuera del área.

El suplente Mateo Pellegrino amplió la ventaja de la Fiorentina tras el descanso, antes de que Mastantuono completara su hat-trick. El argentino definió con algo de fortuna después de que su primer intento fuera detenido por el guardameta.

En la recta final todavía hubo un pequeño momento personal de brillo para Ridgeciano Haps. Con su asistencia, el ex del Feyenoord permitió a Antoine Haunaut establecer el 2-4 definitivo.

La primera victoria sabrá especialmente dulce para la Fiorentina, que este verano invirtió nada menos que 150 millones de euros en traspasos y también incorporó a préstamo a varios jugadores conocidos, como Mastantuono, Radu Dragusin y Álex Jiménez.

Con tres puntos en cuatro partidos, el arranque de la Fiorentina sigue siendo dramático, pero La Viola espera construir a partir de esta primera victoria el próximo domingo ante el Napoli. El Venezia es colista provisional con cero puntos.











