Niek Schiks acaparó la atención mundial el viernes por la noche con una parada muy particular durante el partido entre Heracles Almelo y RKC Waalwijk (3-0). El portero cedido por el PSV evitó antes del descanso un gol en contra con una intervención tan extraña como brillante. Las imágenes de su acción ya están dando la vuelta al mundo.

El llamativo momento se produjo en la primera mitad del duelo en Almelo. Jean-Paul N’Djoli disparó hacia el palo largo, con el centrocampista del Heracles Sem Scheperman en la trayectoria del remate. Schiks levantó el brazo para reclamar fuera de juego, pero Scheperman saltó y dejó pasar el balón por debajo de su cuerpo.

Acto seguido, el balón golpeó la parte interior del poste y rodó hacia la línea de gol. Mientras Schiks seguía todavía con el brazo en alto, logró sacar el balón con el tacón por detrás de su pierna de apoyo. El árbitro consideró que el balón no había rebasado por completo la línea de gol, por lo que el RKC evitó ir por detrás en el marcador.

La parada tan particular no pasó desapercibida. ESPN compartió las imágenes en las redes sociales, tras lo cual varias grandes cuentas internacionales de fútbol se hicieron eco de la acción. De este modo, el cedido del PSV dio la vuelta al mundo en poco tiempo con su intervención poco ortodoxa.

Para Schiks y el RKC, el momento espectacular acabó sirviendo de poco. Antes del partido, al Heracles le bastaba con un empate para asegurarse el primer título de periodo en la Keuken Kampioen Divisie.

En la primera parte, Schiks mantuvo su portería a cero, pero tras el descanso el Heracles se adelantó muy pronto. Tristan van Gilst transformó un penalti en el minuto 51 y encarriló así el partido para el conjunto local. El RKC no logró después meterse de nuevo en el encuentro.

En el minuto 65, Damon Mirani dobló la ventaja, tras lo cual Manny Rodríguez puso el 3-0 en el marcador apenas tres minutos más tarde. Con ello, el partido quedó definitivamente decidido y el Heracles pudo celebrar la conquista del primer título de periodo. Los de Almelo se aseguraron con la victoria, en cualquier caso, un puesto en los play-offs de ascenso.







