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Marc Casado repasó la actualidad del Deportivo de La Coruña y del Barcelona en una entrevista en el programa Gigantes, antes del duelo que medirá a ambos equipos pasado mañana, domingo, en el estadio de Riazor.

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Marc Casado juega en el Deportivo de La Coruña, cedido por el Barcelona.

El diario Sport publicó las declaraciones de Casado, en las que el centrocampista, buen conocedor del conjunto catalán, reconoció que pudo transmitir algunos detalles a su entrenador de cara al partido.

«Pude contarle al entrenador algunas cosas que nos pueden venir bien. Hemos terminado la preparación y ahora toca demostrarlo en el campo», explicó Casado.

Al mismo tiempo, Casado advirtió de la dificultad de medirse al conjunto catalán, dirigido por Hansi Flick.

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«En el fútbol, cualquier equipo puede hacerle daño a cualquier otro. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y será un partido muy difícil», afirmó.

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El jugador también habló de su relación con Alejandro Balde, uno de los futbolistas con los que mantiene un vínculo más estrecho en el vestuario del Barcelona.

«Creo que Balde es el jugador con el que tengo más relación. Siento lo que está pasando en este momento. Cuando tiene minutos, le deseo de todo corazón que le vayan bien las cosas, y creo que ha podido demostrar lo que realmente vale», explicó.

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Marc Casado salió en defensa de Lamine Yamal ante las críticas que recibe por su estilo de juego.

El centrocampista considera contradictorio criticar a Yamal por intentar muchas acciones individuales y, al mismo tiempo, reclamar la vuelta del fútbol espontáneo y de la calle.

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«Me hace gracia ver cómo se critica a Lamine Yamal por intentar hacer muchas cosas y luego se quejan de que ha desaparecido el fútbol de la calle con el que crecimos. Piden jugadores como Neymar y al mismo tiempo critican a Lamine. A Messi también lo criticaron», dijo.

Además, Marc Casado quiso aclarar sus declaraciones sobre las instalaciones del Deportivo, después de que un vídeo suyo generara cierta polémica.

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«Me molestó la reacción al vídeo en el que hablé de las instalaciones del Deportivo. Siempre le deseo lo mejor al Barcelona. Creo que mi comentario no fue afortunado y me supo mal que se malinterpretara», reconoció.

Por último, el centrocampista valoró positivamente su adaptación al Deportivo de La Coruña, así como la incorporación de los nuevos fichajes al equipo.

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«La integración ha sido fácil y cómoda. Los nuevos que hemos llegado no hacemos más que sumar para que el equipo rinda al máximo, y está claro que el club lo valora», dijo.