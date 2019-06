El casting de Zidane: Eriksen y Pogba 'pelean' por una única plaza en el Real Madrid

El danés se ha dejado querer por los merengues, la directiva lo ve cobn buenos ojos pero el francés es el elegio del francés.

El ya ha fichado para la próxima temporada a Militao, Rodrygo y Jovic y está a punto de anunciar también las contrataciones de Eden Hazard y Mendy pero la directiva blanca parece que no se detendrá en estas dos contrataciones y podría llegar otra gran estrella de la Premier League para reforzar el medio campo.

Esa gran estrella del campeonato inglés puede ser Christian Eriksen o puede ser Paul Pogba y ahí está una de las decisiones clave que tendrá que tomar el club merengue en este mercado de fichajes, ya que el fichaje del jugador del excluiría el del francés del y al revés.

En este sentido, el fichaje del ahora Red Devil es el deseado especialmente por Zinedine Zidane. El técnico galo ve en su compatriota el jugador franquicia sobre el que reconstruir el proyecto merengue a partir de la próxima temporada y dotar a la medular de algo más de físico, un aspecto del que adolecieron en la última temporada Luka Modric y Toni Kroos.

"Pogba me gusta mucho. No es algo nuevo. Lo conozco de manera personal y hablo con naturalidad sobre el tema. Es un jugador diferente porque puede hacer muchas cosas en el campo. Puede hacer de todo. Tiene calidad. Algunos centrocampistas saben defender bien, otros saben cómo atacar. Algunos delanteros saben hacer otras cosas. Pogba sabe hacer de todo. No forma parte de mi plantilla, juega en el United y lo que ha dicho sobre el Madrid y su deseo de venir si algún día hay una posibilidad de que cuando quiera dejar el United. Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?", llegó a decir el técnico galo en rueda de prensa.

Sin embargo, la contratación de Pogba tiene la complicación añadida de negociar con el Manchester United, que pagó por el jugador 120 millones de euros hace sólo tres años y su precio podría ser demasiado elevado para que el club madrileño pueda afrontar su contratación, teniendo en cuenta que el club ya va a invertir más de 300 millones sin haber llegado a la mitad de junio.

Pogba tampoco ha escondido que le gustaría vivir una experiencia en Chamartín: "El Real Madrid es un sueño para cualquier niño o futbolista y especialmente con Zidane. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy en feliz en el Manchester United, pero mañana no se sabe qué pasará".

Por su parte, Eriksen se ha dejado querer por el Real Madrid, ha reconocido que quiere dejar el Tottenham y espera que el propietario de los Spurs, el también duro negociador Daniel Levy, escuche su deseo y le permite salir tras varios años de servicio al club. La propia directiva del club blanco cree que su contratación sería más sencilla y más económica pero su perfil está más cercano de jugadores que ya hay en la plantilla y en la medular como Isco Alarcón o incluso Dani Ceballos, aunque ambos están en el escaparate para salir.

En este sentido, Zidane ya mandó un aviso a navegantes sobre su deseo a la hora de confeccionar la plantilla: "Soy el entrenador. Siempre voy a hacer lo que yo quiero. Si no lo hago, yo me marcho. Está claro. Para meter el equipo. Luego temas de fichajes, hay gente aquí que trabaja y lo hacemos juntos. Pero el equipo, al hacer un once, el banquillo, la lista… Soy yo, con mi gente de trabajo únicamente”. El casting ha empezado para reforzar el centro del campo, Zidane ya se ha posicionado pero el Real Madrid sólo podrá contratar a uno.