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La Federación Marroquí de Fútbol ha emitido un comunicado oficial sobre la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso relativo al recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó este martes 24 de noviembre de 2026 su decisión de aceptar el recurso de la Federación Senegalesa y anular la resolución de la Confederación Africana de Fútbol que había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0, con lo que devuelve el título a la selección de Senegal, que se había proclamado campeona tras ganar la final por 1-0.

El texto del comunicado de la Federación Marroquí es el siguiente:

La Real Federación Marroquí de Fútbol ha tomado conocimiento de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, dictada el martes 24 de noviembre de 2026 en la ciudad suiza de Lausana, relativa al recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

En este contexto, la Real Federación Marroquí de Fútbol expresa su sorpresa y su rechazo ante el hecho de que no se haya tenido en cuenta su petición de extraer las consecuencias jurídicas necesarias de las prácticas que pudieran menoscabar la integridad y la credibilidad del procedimiento arbitral, en particular lo que se ha confirmado respecto a la existencia de una comunicación entre el árbitro alemán Ulrich Haas (ULRICH HAAS) y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol 48 horas antes de que se dictara la decisión.

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Asimismo, la Real Federación Marroquí de Fútbol señala que la decisión no ha tenido en cuenta la orientación consagrada recientemente tanto por el organismo internacional encargado de las Reglas de Juego (IFAB) como por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en relación con el abandono del terreno de juego por parte de los jugadores sin permiso del árbitro, así como las responsabilidades y sanciones disciplinarias que de ello se derivan.

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En consecuencia, la Real Federación Marroquí de Fútbol confirma su determinación de emprender todas las vías legales disponibles para recurrir la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Los detalles de la polémica en la final

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La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario, con el marcador todavía 0-0, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su seleccionador, Pape Thiaw.

Varios jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de protesta, lo que provocó que el partido estuviera detenido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su seleccionador de que volvieran y completaran el encuentro.

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Tras la reanudación, Marruecos tuvo una ocasión de oro para decidir el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó cómodamente en las manos del portero Édouard Mendy.

El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal, que dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su selección coronarse en casa.

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Dos meses después del partido, el Comité de Apelación de la Confederación Africana adoptó una decisión por la que consideró que Senegal se había retirado y otorgó a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, en virtud del artículo 84 del reglamento del torneo.