Enric Masip, asesor de Joan Laporta, presidente del Barcelona, lanzó un duro ataque contra el Real Madrid, días antes del partido entre ambos equipos en el Clásico, previsto para el próximo domingo.

Según el diario "Marca", Masip lanzó un ataque mordaz contra el Real Madrid por "sus reiteradas alusiones al caso Negreira para dañar la reputación del Barcelona".

Criticó con dureza al club madridista, acusándolo directamente de maltratar al Barcelona y de atacar a LaLiga, a todos los clubes y al comité de árbitros mediante sus reiteradas acusaciones.

Masip dijo: "Cuando alguien recurre a estos métodos, que no son fruto de la casualidad sino una mezcla del entrenador, algunos medios de comunicación, cadenas de televisión y clubes... intentan tapar sus propios problemas insinuando cosas sobre su mayor rival".

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Y continuó: "El objetivo es dañar la imagen del Barcelona, y eso es lo que nos hace sentir ofendidos e indignados. Durante tres años y medio no se ha demostrado nada, ni se demostrará. No ha pasado nada. El Barcelona ganó títulos y partidos gracias a su estilo de juego".

Y agregó: "Durante muchos años no abordamos las épocas oscuras de este país, cuando un equipo ya estaba favorecido y ganaba títulos por ese favoritismo. Hay líneas rojas que no se deben cruzar, y ya se han cruzado".

Desviar la atención y tapar sus carencias

Enric Masip insistió en que las acusaciones del Real Madrid pretenden desviar la atención y tapar sus carencias, y reiteró que perjudican a todos los clubes españoles.

Dijo: "Utilizan los programas de tertulia como si fueran jurados, y los informes como si fueran sentencias judiciales. Y para evitar el problema, eluden mencionar Negreira en los titulares de los periódicos o en entrevistas no relacionadas".

Y prosiguió: "Hablan de Negreira cuando deberían hablar de lo que les está pasando a ellos. Es una línea roja que no se debe cruzar. Están perjudicando a LaLiga y a la Federación Española. Atacan y maltratan a toda la competición, a todos los clubes y a los árbitros".

El directivo del Barcelona añadió: "Recurrirán a la UEFA. No respetan a todos los clubes, aunque crean que el asunto solo afecta a un club".

Y continuó: "Están distorsionando la imagen. Para mí es una vergüenza que utilicen estos métodos para desviar la atención de lo que ellos hacen".

Señaló: "Cuando alguien dice que ve cosas raras... esas cosas raras significan señalar con el dedo al entrenador. Cuando las cosas no salen como uno quiere, hay que mejorar el rendimiento, no recurrir a atacar a los demás".

Y prosiguió: "Intentan hacer daño porque tienen los medios, pero la gente no les cree".

El asesor de Laporta ataca a Mourinho

En cuanto a las declaraciones de Mourinho, Enric Masip dijo: "Lanza críticas mordaces. Mirad una rueda de prensa de Mourinho y una rueda de prensa de Flick... Flick, incluso después de haber sido perjudicado, mirad cómo habla del rival, el respeto que le tiene a él, a los jugadores y al entrenador... esos son los valores del Barcelona".

Y añadió: "Puedes decir muchas cosas, pero no lo haces... Para Mourinho y el Real Madrid, la culpa siempre es de otro".

Masip, que afirmó que estas acusaciones no afectan al Barcelona ni al vestuario, expresó su confianza en que la presión que ejerce el Real Madrid no influirá en el arbitraje del Clásico.

Y recalcó: "Yo creo en la profesionalidad de los árbitros. Es una locura ponerla en duda".

El incidente de Güler

Habló sobre el polémico codazo que dio Arda Güler: "¿Nadie vio el codazo? Pasó lo mismo con un gol que marcó Lewandowski o Lamine en el estadio Santiago Bernabéu, donde, curiosamente, la cámara no funcionaba. Y era el único ángulo en el que estaba claro que el balón había cruzado la línea. Y no montamos ningún escándalo ni pasamos todo el día quejándonos de eso. Es un error, y hay que aceptarlo. Y resulta interesante que las cosas siempre vayan de la misma manera".

Masip agregó: "Las imágenes de Güler no eran claras, pero es un codazo, eso es todo. El codazo merece tarjeta roja. Al día siguiente no hablan de ello... pero si un incidente similar ocurre en Sevilla, todo se pone en marcha para hablar de ese caso".