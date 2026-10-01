El caso Negreira ha entrado en una nueva fase a nivel europeo, después de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, anunciara la recepción de los documentos presentados por el Real Madrid en relación con las investigaciones vinculadas al Barcelona, en uno de los acontecimientos más destacados ligados al expediente durante el último periodo.

La UEFA confirmó este jueves que recibió del Real Madrid "una gran cantidad de documentos" vinculados a la investigación en curso sobre el Barcelona en el caso de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

El organismo europeo precisó en un comunicado oficial que ya recibió dichos documentos, señalando que sus inspectores de ética y disciplina también los obtuvieron con el fin de estudiarlos dentro del proceso de revisión en curso del caso.

El Real Madrid había elaborado desde hacía varios meses un informe ampliado que incluía diversos documentos relacionados con el caso Negreira, que gira en torno a los pagos recibidos por empresas vinculadas al exresponsable arbitral español procedentes del Barcelona.

Según el diario "Marca", el Real Madrid ha trabajado durante el último periodo en llevar el caso al nivel internacional, especialmente ante la falta de avances significativos en el ámbito nacional, ya que el club busca que los organismos deportivos europeos examinen las repercusiones del expediente.

El diario español precisó que el Real Madrid ha normalizado sus relaciones con la UEFA y se acerca a lo mismo con la Asociación de Clubes Europeos, mientras que el club siguió insistiendo durante sus conversaciones en la necesidad de abordar el caso Negreira a nivel europeo.

El comunicado de la UEFA significa que los documentos presentados por el Real Madrid forman parte ahora de los materiales que serán sometidos a revisión por parte de los órganos competentes del organismo, sin que el comunicado incluya un anuncio sobre la apertura de un procedimiento disciplinario oficial contra el Barcelona hasta el momento.

Los últimos pasos del Real Madrid en el caso se remontan al pasado junio, cuando el club anunció oficialmente la presentación de una carta a los órganos disciplinarios de la UEFA, en la que solicitaba la reanudación de los procedimientos disciplinarios que el organismo europeo había iniciado anteriormente contra el Barcelona. El Real Madrid afirmó entonces que había presentado pruebas que, a su juicio, refuerzan los indicios relacionados con los pagos continuos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y consideró que el caso representa, desde su punto de vista, un riesgo sumamente grave para la integridad de las competiciones.

La UEFA ya había abierto una investigación sobre el Barcelona en marzo de 2023, cuando anunció la designación de inspectores de ética y disciplina para investigar la posible existencia de una infracción de los reglamentos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol a raíz del caso Negreira.

El caso gira en torno a los pagos que Negreira y empresas vinculadas a él recibieron del Barcelona durante largos años. Según los datos recogidos en el expediente de la investigación, los pagos superaron los 7,5 millones de euros entre los años 2001 y 2018, a cambio de informes relacionados con el arbitraje, mientras que el Barcelona niega haber cometido irregularidad alguna y asegura que los pagos fueron a cambio de servicios de asesoramiento e informes técnicos sobre los árbitros. Asimismo, las investigaciones señalaron que no se ha probado que Negreira pagara dinero a árbitros con el fin de influir en los resultados de los partidos.











