«El caso Negreira, bajo los focos»: ¿por qué el Manchester City espera duras sanciones mientras el Barcelona se libra de ellas?

Un informe periodístico español abordó, este lunes, el caso Negreira y la crisis del Manchester City, acusado de cometer 114 infracciones relacionadas con las reglas del juego limpio financiero, reclamando la necesidad de sancionar al Barça.

El diario "As" señaló que se trata de dos casos distintos, pero que tienen las mismas repercusiones sociales y deportivas, que van mucho más allá del ámbito local de cualquier país.

De hecho, todo el mundo del fútbol se ve afectado por el resultado de ambos casos. El Manchester City ya ha sido juzgado por cometer 114 infracciones (aún no se ha dictado un fallo definitivo ni una sanción) relacionadas con las reglas del juego limpio financiero, que buscan garantizar que todos los clubes de la Premier League ofrezcan una imagen justa y precisa de su desempeño financiero.

Estas acusaciones se refieren al periodo en el que el club se vio implicado, entre los años 2009 y 2018, en operaciones financieras.

El extenso fallo del caso incluye detalles de cinco infracciones de las normas de control financiero de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

En 2020, la UEFA impuso al club inglés una sanción que lo excluía de participar en las competiciones durante dos años y una multa de 30 millones de euros por falsear los datos de patrocinio. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la redujo a una multa económica.

El caso Negreira

El caso del Barcelona relacionado con Negreira constituye otro gran escándalo que persigue al mundo del fútbol en los últimos años, y está a la espera de que se dicten fallos judiciales y deportivos.

El primero se resolverá en los tribunales, mientras que el segundo lo resolverá la UEFA y su comité disciplinario independiente.

Hace cuatro meses, el Real Madrid presentó 50.000 páginas de documentos en la sede de la UEFA en Nyon, detallando el caso y exponiendo argumentos al respecto.

También aportó información adicional que da a la UEFA una justificación para continuar la investigación, que no se ha cerrado oficialmente.

El Real Madrid reclama que se impongan sanciones al Barcelona y que se le retiren los títulos que ganó entre los años 2001 y 2017. Ambas opciones están sobre la mesa. La primera se encuentra en sus fases finales de investigación y sesiones judiciales en Barcelona, mientras que la segunda está siendo revisada y analizada por la UEFA.

La crisis del Manchester City

La Premier League y sus clubes no han dudado. Ellos sostienen que eludir los controles financieros constituye una competencia desleal frente a los demás participantes que cumplen las reglas.

Por eso prosperó la denuncia. Está claro desde el principio que no hubo ningún pago directo de ningún tipo para lograr una ventaja injusta en el terreno de juego. Simplemente, no respetaron las reglas que sigue todo el mundo.

El Manchester City solo puede ser sancionado dentro del sistema disciplinario deportivo, ya que no se considera una infracción legal en el contexto de los negocios y las empresas, concretamente los clubes de fútbol.

Y no se pueden interponer demandas judiciales al respecto, pues no hay esperanza de que prosperen. Entre estas infracciones figuran: el pago de salarios no oficiales a jugadores y entrenadores, ya que se alega que parte de sus salarios provenía de entidades externas vinculadas a los propietarios del club en Abu Dabi; la vulneración de los límites de pérdidas permitidos en la Premier League mediante la ocultación de aportaciones de los propietarios bajo la denominación de ingresos comerciales; y la falta de cooperación suficiente con los investigadores de la Premier League durante la investigación. Estas son algunas de las cuestiones por las que fueron condenados, y que no pueden ser objeto de sanción en los tribunales.

Con todo, los clubes ingleses ya han empezado a organizar campañas para reclamar indemnizaciones al Manchester City por las repercusiones financieras de los casos que vulneran los reglamentos deportivos, y tienen la intención de presentar estas demandas ante los tribunales. Esta posibilidad tampoco se descarta en España, dada la importancia de estos hechos, a pesar de que los organismos oficiales le resten importancia.

El caso Negreira es diferente. El Barcelona se defiende de una acusación directa de intentar influir en el resultado de un partido a través del sistema arbitral mediante el soborno de responsables.

Y se ha dicho una y otra vez: "Es el incidente más grave que ha vivido el deporte profesional a nivel mundial".

La situación del Barcelona en España

A diferencia del caso del Manchester City, las autoridades deportivas españolas no han podido tomar ninguna medida debido a la prescripción del plazo.

No obstante, el caso sigue abierto ante los tribunales. La UEFA nunca cerró el caso, sino que esperó la decisión judicial, pero ahora el Real Madrid reclama una sanción inmediata, presentando documentos de 50.000 páginas.

Vistas las circunstancias de lo ocurrido en Inglaterra, surge con claridad la pregunta: ¿por qué la vía deportiva es posible allí, mientras que no lo es aquí en España? ¿Es el Real Madrid la entidad adecuada para seguir la lucha, o deberían haber insistido en ello las instituciones oficiales?

La UEFA vigila de cerca la situación del Manchester City, cuya decisión final podría tardar meses. El descenso, la resta de puntos: lo que es seguro es que el club inglés se enfrentará a una sanción de la propia Premier League, además de a repercusiones económicas y sociales, porque muchos equipos no se quedarán de brazos cruzados.

El caso Negreira apunta a la importancia de la integridad y la ética. La UEFA podría haber suspendido al Barcelona, como se establece en sus reglamentos (artículo 7), por su mera intención de alterar el orden natural de la competición, una medida que podría producirse en cualquier momento.

Y los conocedores del tema, quienes han trabajado en comités disciplinarios, hablan de la existencia de una vía clara para avanzar en este asunto, y de una competición más justa en caso de que surgiera tal situación como resultado de las repercusiones de lo ocurrido.

La UEFA prefirió esperar y aguardar, y los hechos se han manifestado ahora en un informe del Real Madrid.

Eso podría ocurrirle al Barcelona cuando el mundo del fútbol español tome conciencia de la gravedad de lo sucedido.





La Juventus, por ejemplo, descendió administrativamente en 2007 por su influencia en las designaciones de árbitros. Nunca se demostró que pagaran dinero a nadie, pero sí se demostró con certeza que manipularon las decisiones arbitrales.