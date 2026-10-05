¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El caso Negreira acapara la escena: el canal del Real Madrid ignora el 7-0 del Clásico femenino

Barcelona vs Real Madrid Femenino
Barcelona
Real Madrid Femenino
Liga F
Real Madrid
Barcelona
España

El canal no mencionó ninguna noticia sobre el partido.

El canal oficial del Real Madrid ignoró el resultado del clásico femenino, que terminó con una contundente victoria del Barcelona por 7-0 el pasado domingo, ya que el informativo no mencionó absolutamente ninguna noticia sobre el encuentro.

Según el diario "Mundo Deportivo", el informativo del canal oficial cubrió al primer equipo, la cantera, el baloncesto y los compromisos internacionales del Real Madrid, pero no abordó en ningún momento al equipo femenino.

El programa informativo del canal del Real Madrid incluyó además un extenso reportaje sobre los árbitros, con especial atención al "caso Negreira" y al partido del Barcelona en LaLiga durante el presente mes de octubre.

El reportaje repasó decisiones arbitrales que, desde el punto de vista del canal, perjudicaron claramente al conjunto blanco.

El diario catalán señaló que no se mencionó ni por un instante la derrota del equipo femenino ante el Barcelona, con un sonado 7-0, que, según los informes, causó un enorme perjuicio a la cúpula directiva del Real Madrid.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google