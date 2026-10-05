El canal oficial del Real Madrid ignoró el resultado del clásico femenino, que terminó con una contundente victoria del Barcelona por 7-0 el pasado domingo, ya que el informativo no mencionó absolutamente ninguna noticia sobre el encuentro.

Según el diario "Mundo Deportivo", el informativo del canal oficial cubrió al primer equipo, la cantera, el baloncesto y los compromisos internacionales del Real Madrid, pero no abordó en ningún momento al equipo femenino.

El programa informativo del canal del Real Madrid incluyó además un extenso reportaje sobre los árbitros, con especial atención al "caso Negreira" y al partido del Barcelona en LaLiga durante el presente mes de octubre.

El reportaje repasó decisiones arbitrales que, desde el punto de vista del canal, perjudicaron claramente al conjunto blanco.

El diario catalán señaló que no se mencionó ni por un instante la derrota del equipo femenino ante el Barcelona, con un sonado 7-0, que, según los informes, causó un enorme perjuicio a la cúpula directiva del Real Madrid.



