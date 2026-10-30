Para comprender hasta qué punto es disparatado el caso China contra Kylian Mbappé, conviene repasar qué desencadenó esta última espiral de indignación desbocada. Antes de empezar a grabar un pódcast, Mbappé respondió, mientras lo maquillaban, a algunas de las habituales preguntas de las redes sociales. Entre ellas: ¿qué meme con tu cara te ha hecho reír más?

Para entenderlo, basta saber que Mbappé no solo es un gran delantero, sino también un meme andante. Desde que comenzó su carrera en el AS Mónaco, en internet se han burlado de su aspecto y de ciertos comportamientos suyos.

Han puesto la cabeza de Mbappé sobre figuras de las Tortugas Ninja porque supuestamente se parece a Donatello, de las Tortugas Ninja. Su celebración con los brazos cruzados se comparte cuando alguien logra hacer las cosas más triviales (sacar la basura: ¡Mbappé con los brazos cruzados!). Hay memes sobre su supuesta risa maliciosa y otros que muestran una presunta mirada de muerte suya.

Y luego están los memes de Mbappé como dictador.

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Aluden a que, en ocasiones, se comporta de forma un tanto autoritaria sobre el campo y da demasiadas órdenes a sus compañeros. Mbappé ha crecido con esos memes, los conoce y también se ha reído de ellos públicamente muchas veces.

Así que, cuando le preguntaron, por cierto, ya en marzo de 2026, qué meme con su cara le hacía reír más, respondió entre risas: «Hay muchos. El que más me hizo reír fue un vídeo en el que montaron mi cara sobre el cuerpo de, creo, un dictador chino. Lo uso a menudo con mis amigos cuando jugamos a la PlayStation».

Cancelaron a Kylian Mbappé por reírse de sí mismo

Por tanto, el régimen chino no canceló a Mbappé y a LaLiga porque Mbappé llamara dictador a un dictador chino hace medio año. Eso ya habría sido bastante grave. Mbappé ha provocado una crisis diplomática de cierta envergadura por reírse de sí mismo. Eso hace que todo este asunto sea aún más triste y revelador.

Cuando Mbappé y el Real Madrid piden ahora disculpas al pueblo chino por unas «declaraciones irreflexivas» de la estrella, no solo el sentido común pregunta: ¿por qué, exactamente? Y no es la primera vez que uno desearía que el presidente de la liga española, Javier Tebas, que reprendió públicamente a Mbappé y se humilló ante los patrocinadores chinos, tuviera más cabeza y más carácter.

El caso Mbappé dice menos sobre cómo afrontan los regímenes autoritarios la ironía y las supuestas críticas de lo que podría parecer en un principio: la reacción de China a las declaraciones de Mbappé quizá sea completamente desproporcionada incluso para los estándares chinos. Pero quien de verdad se sorprendiera probablemente crea también que la censura china de internet sirve para proteger a los menores.

El caso Mbappé, una lección sobre la cultura de la indignación

El caso Mbappé es, más bien, una lección sobre la cultura de la indignación que se extiende por todas partes, en la que hace tiempo que dejó de importar qué fue exactamente lo que nos indignó. Lo importante es que alguien tenga que dar explicaciones, que alguien tenga que disculparse y que nosotros nos hayamos indignado.

Y mientras Mbappé ha perdido en este caso contratos publicitarios por valor de 6,5 millones de euros y la liga española corre el riesgo de perder hasta 400 millones de euros, los dirigentes le transmiten al pueblo chino, por supuesto sin más contexto, porque los chistes, incluso los supuestos chistes, sobre el gran líder Mao Zedong son tabú, que ha sido gravemente ofendido en su conjunto. Por un futbolista que, en realidad, solo se rio de una broma cruel a su costa.

Eso pasa cuando uno se mete en la cama con quien no debe

Que Mbappé tenga que disculparse por ello es grotesco. Que el Real Madrid y, sobre todo, Tebas participen en esto es vergonzoso. En lugar de reflexionar sobre qué provocó realmente esta indignación y cómo podrían calmar a la otra parte, cuya reacción va en aumento, se inclinan ante un régimen autoritario.

Pero eso es lo que pasa cuando uno se mete continuamente en la cama con quien no debe. Quien hace negocios con regímenes autoritarios y se deja utilizar una y otra vez por ellos paga un precio. En la política ocurre lo mismo que en el fútbol.

Esto también debería servir de advertencia a clubes como el Bayern de Múnich. El club más laureado de Alemania puede haber dejado expirar su acuerdo con Catar y, más tarde, también el patrocinio de Ruanda tras las protestas de los aficionados. Sin embargo, sus responsables no dieron la impresión de haber entendido realmente por qué se habían producido esas protestas.

Quien acepta de buen grado el dinero de ese tipo de acuerdos debe saber que, tarde o temprano, ya no se tratará solo de patrocinios. También se tratará de qué imágenes se pueden publicar y qué declaraciones no se pueden hacer.

En Alemania, los intelectualmente mediocres, sobre todo los de derechas, suelen invocar el término «cultura de la cancelación» cuando alguien vuelve a rebatir sus simplonas peroratas. Aquí, sin embargo, se puede observar lo que la cultura de la cancelación puede significar realmente: el Real Madrid y LaLiga dejan solo a su jugador más importante y ceden a la presión de un régimen autoritario.

Cómplices de la propaganda china

Y no es la primera vez: el Real Madrid, por ejemplo, ya eliminó en agosto de 2026, sin dar ninguna explicación, una publicación en las redes sociales en la que se lamentaba la muerte de las víctimas de las devastadoras inundaciones en Nepal y el Tíbet. Repitámoslo: una publicación que llamaba la atención sobre el sufrimiento de personas tras una catástrofe natural.

Pero, al parecer, incluso ahí los dirigentes chinos vieron una postura política: China no reconoce al Tíbet y el régimen cancela toda la región en la medida de lo posible. Sin embargo, un club que se comporta como el Real Madrid, y el Real Madrid no es un caso aislado, deja de ser un socio comercial para convertirse en cómplice de su propaganda.