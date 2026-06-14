El caso del jugador del Wydad... ¿Se ha negado la «CAS» a revocar la sanción impuesta al Zamalek?

Fahmi Belhaj, abogado del futbolista marroquí Salah Masoud —actual jugador del Club Deportivo Al-Wedad y ex del Zamalek—, ha anunciado un acuerdo entre el jugador y el club blanco en el litigio presentado ante la FIFA.

Masoud contaba con una sentencia de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA que le otorgaba más de 800 000 dólares por la rescisión unilateral de su contrato debido al impago de sus derechos económicos.

La decisión implicó una sanción de dos periodos de fichajes sin poder inscribir jugadores.

Belhaj lo confirmó en el programa «Desde El Cairo» de On Sport: «Ya hay acuerdo firmado entre el Zamalek y Sadek. El jugador solicitó a la FIFA el 9 de junio no oponerse a la suspensión de la sanción, lo que ha resuelto la crisis».

Aclaró que esta suspensión «no afecta a la situación del jugador» y confió en que se levante la sanción al Zamalek.

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Además, criticó a los autodenominados «expertos en el reglamento de la FIFA», pues, según él, no existen jurídicamente y se trata solo de abogados especializados.

Además, tildó de «incorrectas» las noticias que indicaban que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había rechazado la petición del Zamalek de suspender la sanción tras el caso de Masoud, y aclaró que el tribunal aún no ha enviado ninguna decisión oficial.

Sobre la idea de que la sanción se debe a casos previos acumulados, la calificó de «inexacta».

Aclaró que el artículo 17 del reglamento de la FIFA no exige antecedentes para imponer una suspensión de inscripciones y que la sanción se basa en la rescisión de contrato sin justificación o fuera de plazo.

Advirtió que los antecedentes solo pueden usarse para agravar la pena, no para imponerla.

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