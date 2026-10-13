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El excelenador de Francia se niega a renunciar a su derecho

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Pocos días después de dejar la selección francesa, el nombre del exseleccionador de Francia Didier Deschamps ha vuelto a aparecer, pero esta vez en una polémica que se arrastra desde el Mundial de 2022, a raíz de la decisión de excluir a Karim Benzema de la lista de Francia en aquel momento, tras su lesión.

En aquel entonces, se anunció que Benzema sufría una rotura muscular durante una sesión de entrenamiento de la selección francesa en Doha, pocos días antes del inicio del Mundial, por lo que Deschamps lo descartó sin sustituirlo por ningún otro jugador.

Una decisión que parecía natural por parte del seleccionador francés, pero el célebre periodista Daniel Riolo la interpretó de otra manera y atacó a Deschamps, al considerar que se trataba de una simple excusa "falsa" para alejar a la antigua estrella del Real Madrid de la selección.

Después, el periodista intensificó entonces el ataque al recordar que la historia da testimonio de la presencia del nombre de Deschamps en "asuntos sospechosos", como el caso Valencia-Marsella y la crisis de dopaje de la Juventus.

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Por su parte, Deschamps se molestó por este ataque y decidió demandar a Riolo por difamación en noviembre de 2025. La vista fue una jornada tensa, en la que comparecieron como testigos Deschamps, el médico de la selección francesa Franck Le Gall y el responsable de seguridad del equipo Mohamed Senhadji, antes de que el tribunal dictara la absolución de Riolo dos meses después.

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En su sentencia, la Sala Decimoséptima del Tribunal de Apelación de París señaló "el deseo de Riolo de dañar la reputación", pero consideró que sus declaraciones eran "injustas, aunque no difamatorias".

Esta decisión fue calificada de ambigua por parte de Deschamps y de su abogada Isabelle Wekstein, por lo que el entrenador francés decidió ese mismo día recurrir la sentencia.

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Se celebrará un nuevo enfrentamiento judicial entre Deschamps y el periodista de RMC Daniel Riolo a principios del próximo año, después de que el Tribunal de Apelación de París decidiera remitir el caso a una vista de apelación por difamación.

El abogado de Riolo (Laurent Merlet) confirmó al diario Le Parisien que Daniel Riolo será juzgado en apelación por difamación el 13 de enero de 2027.