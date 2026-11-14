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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se prepara para recordar a sus jugadores los procedimientos y protocolos establecidos para hacer frente a los insultos racistas dentro de los terrenos de juego, antes del esperado enfrentamiento ante la selección de España, mañana domingo por la noche, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El partido tiene una dimensión que va más allá de los cálculos deportivos, teniendo en cuenta el tenso historial de algunos enfrentamientos entre ambas selecciones en lo relativo a la discriminación racial.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid. Será la primera visita de la selección inglesa a la capital española desde el célebre amistoso ante "la Roja" en noviembre de 2004, en el que varios jugadores ingleses fueron objeto de insultos y cánticos racistas por parte de algunos aficionados en el estadio Santiago Bernabéu.

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La lista de jugadores que sufrieron aquellos insultos incluyó a Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas y Jermain Defoe.

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El incidente estuvo seguido de una multa impuesta a la Federación Española de Fútbol, en un episodio que dejó una clara huella en la relación entre ambas selecciones.

Y aunque Inglaterra ha disputado otros partidos en suelo español desde entonces, no había vuelto a Madrid para enfrentarse a la selección española, pues sus posteriores enfrentamientos se celebraron en otras ciudades, entre ellas Sevilla y Alicante.

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Las declaraciones de Tuchel llegan en medio de la reavivación de la polémica sobre el racismo en los estadios españoles, tras los sucesos que vivió el amistoso entre España y Egipto en Barcelona, el pasado 31 de marzo, que terminó con empate sin goles.

El partido presenció cánticos antimusulmanes por parte de un grupo de aficionados españoles, lo que llevó a los organizadores a emitir mensajes de advertencia a través de las pantallas y la megafonía del estadio.

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A raíz del suceso, la Federación Internacional de Fútbol impuso una multa económica a la Federación Española, y además decidió cerrar el 15% de las gradas del estadio que acoja el próximo amistoso de la selección española, o destinar esos asientos a colectivos sociales y grupos que trabajan en el ámbito de la lucha contra la discriminación.

Por su parte, Tuchel afirmó, en declaraciones recogidas por la cadena francesa "RMC", que se encargará de informar a sus jugadores de los procedimientos que deben seguir en caso de que se produzca cualquier incidente durante el enfrentamiento del domingo, evocando lo ocurrido en la anterior visita a Madrid.

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El técnico alemán declaró: "Quizás deberíamos dedicar 5 minutos a explicar el protocolo a los jugadores, si hay un precedente en Madrid. Es importante que los jugadores conozcan el protocolo".

Explicó que la selección inglesa ya había tratado este asunto antes del enfrentamiento ante Serbia en Belgrado durante septiembre de 2025, subrayando que existen procedimientos claros para afrontar este tipo de incidentes, y que el equipo estará preparado para hacerles frente si se producen.

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La Unión Europea de Fútbol aplica un protocolo de tres fases para hacer frente a las conductas racistas y discriminatorias dentro de los estadios.

La primera fase comienza con la interrupción del partido y la exigencia a los aficionados de que cesen los excesos a través de la megafonía.

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En caso de que continúen, el árbitro vuelve a detener el partido durante un periodo de entre cinco y diez minutos, exigiendo a los jugadores que abandonen temporalmente el terreno de juego.

Y si las conductas racistas persisten tras la reanudación del juego, el árbitro puede tomar la decisión final de suspender el partido.