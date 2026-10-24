La afición del Zamalek mantuvo sus ataques contra el capitán del equipo, Ahmed Fattouh, pese a la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones de África.

El Zamalek se clasificó para la fase de grupos del torneo africano este sábado, tras vencer al Rwanda Army por un gol a cero, en la vuelta de los dieciseisavos de final, aprovechando la victoria en el partido de ida con el mismo resultado.

Tras el final del encuentro, los aficionados del Zamalek presentes en el Estadio Internacional de El Cairo corearon cánticos ofensivos contra Ahmed Fattouh, mientras el lateral izquierdo mostraba un estado de enfado.

Es esta la segunda vez consecutiva en la que la afición del Zamalek arremete contra el lateral izquierdo internacional, después de que ocurriera lo mismo en el partido anterior contra el Petrojet en la Liga egipcia, sin que se hayan revelado motivos claros detrás de este ataque repetido.

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Cabe recordar que el Zamalek se clasificó para la fase de grupos de la Liga de Campeones de África tras una ausencia de 3 años completos, durante los cuales participó en la Copa Confederación de África, donde conquistó el título en una ocasión y fue subcampeón en otra.

Por otra parte, el Zamalek ocupa el tercer puesto en la tabla de la Liga egipcia con 16 puntos, a 5 puntos del líder, el Pyramids, y a un solo punto del Al Ahly, que ocupa la segunda posición.