Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, cargó contra Zlatko Tripic, capitán del Viking noruego, tras el empate (3-3) entre ambos equipos en la Champions League, en la tarde de ayer martes.

Eberl declaró al canal "Sky Sport - Alemania": "Jugó (Tripic) como un canalla en el campo. Quería ganar el partido y nosotros nos permitimos perder los nervios. Consiguió lo que quería".

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Tripic estuvo presente en los momentos más destacados del partido, en el estadio Lais Arena, donde ejecutó el saque de esquina que Gianni Stensness remató de cabeza a la red del conjunto bávaro, tras solo 70 segundos.

Y al final, envió un centro al palo largo que el suplente Hermann Haugen metió en la portería, firmando el gol del empate (3-3) para el Viking.

Entre ambos goles, Tripic tuvo un tercer papel decisivo, ya que provocó a Michael Olise hasta hacerle perder los nervios. El astro francés lanzó el balón a la cara del capitán del Viking y recibió dos tarjetas amarillas y, después, la expulsión.

Y Olise no fue el único molesto con el capitán del Viking, pues Konrad Laimer, jugador del Bayern de Múnich, comentó lo sucedido con estas palabras: "Creo que me golpeó en la cabeza con la mano. Y yo pienso: esto es tarjeta clara. El árbitro pitó de todos modos cuando quiso, pero eso es otro asunto".

La provocación a Olise

En la zona mixta, después del partido, Tripic apareció sonriente y consideró que el Viking logró sacar de su concentración a Olise y al resto de las estrellas del Bayern.

El jugador noruego-croata dijo, en declaraciones recogidas por el portal "vg" de Noruega: "No le salió demasiado bien (a Olise). Estaba algo enfadado y conseguimos provocarle".

Tripic añadió que fue objeto de palabras duras y señaló con una sonrisa: "Me insultaron casi todos. No me atreví a entrar en el vestuario del Bayern a pedir la camiseta (después del encuentro)".

La respuesta a Kane

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, había descrito al capitán del Viking tras el partido como "un jugador listo, al que le gusta conseguir faltas, rodar por el suelo y perder tiempo".

Tripic respondió: "Es divertido que Kane me mencione. Él es muy bueno en eso y sabe qué tipo de ironía hace falta. Si al Bayern le damos un partido cómodo, la diferencia de nivel es demasiado grande. No debíamos ponérselo fácil".

Tripic terminó el partido sin recibir tarjeta amarilla, pero no salió sin dolores. Confirmó que recibió calmantes en el banquillo, después de sufrir un golpe en las costillas que reactivó una lesión que había sufrido semanas antes.

Por su parte, Bjarte Lunde Aarsheim, entrenador del Viking, dijo que las declaraciones de Kane significan que el Bayern se fijó en Tripic.

Y agregó en la conferencia de prensa: "Es enormemente importante para nosotros. Tenemos un capitán atrevido, que da un paso adelante y se mete bajo la piel de uno de los mejores equipos del mundo".

Y continuó: "Eso se contagia al equipo. Para triunfar a este nivel, hay que mostrar tu atrevimiento y que quieres demostrar lo bueno que es tu nivel".



