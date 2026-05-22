Cristian Romero no estará el domingo en el último partido de liga del Tottenham Hotspur, según informa Tim Vickery, experto en fútbol sudamericano. El defensa viajará este fin de semana a Argentina para ver el encuentro entre Belgrano y River Plate.

El capitán de los Spurs, lesionado de rodilla, lleva tiempo sin jugar y tampoco estará el domingo para animar al equipo.

El Tottenham Hotspur recibe al Everton y necesita al menos un punto para evitar el descenso.

Si pierde y el West Ham vence al Leeds, descenderá.

La ausencia del capitán ha generado gran revuelo entre los aficionados de los Spurs.

Vickery recuerda que el central se formó en Belgrano, el equipo que jugará el domingo contra River Plate.

El Belgrano nunca ha sido campeón de Argentina, pero puede cambiar eso el domingo contra el River Plate. Por eso Romero prefiere ese partido al duelo por el descenso del Tottenham.



