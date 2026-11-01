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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El capitán del Racing dispara contra Mbappé: cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que no era penalti

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
I. Sainz-Maza
K. Mbappe
España
Francia

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Íñigo Sáinz-Maza, capitán del Racing de Santander, criticó la decisión del árbitro de señalar un penalti a favor de Kylian Mbappé durante el enfrentamiento ante el Real Madrid, que terminó con la victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, asegurando que la jugada no merecía la señalización de falta.

Sáinz-Maza declaró tras el partido: "Para nosotros, no se puede considerar penalti de ninguna manera. Hemos visto la repetición varias veces, y hubo un contacto muy leve, y no creemos que merezca la señalización de un penalti. Y creo que todo el que ha jugado al fútbol sabe que no es penalti".

El capitán del Racing añadió: "El árbitro puede equivocarse, pero tampoco entendemos por qué no intervino el videoarbitraje para corregir la decisión, como ocurrió en el penalti que nos señalaron y luego fue anulado, y quizá su anulación fue correcta".

En su valoración del rendimiento del equipo, Sáinz-Maza reconoció que el Real Madrid fue la parte más dominadora durante la primera mitad, pero señaló que los jugadores del Racing mostraron una mejor imagen tras el descanso, y tuvieron más personalidad y valentía, y se volvieron más atrevidos a la hora de pedir el balón y moverse dentro del campo rival.

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Explicó que esta mejora se tradujo en la creación de ocasiones peligrosas, entre ellas la jugada en la que su equipo reclamó un penalti, además de algunos disparos e intentos ofensivos.

El capitán del Racing se refirió a la lesión de su compañero Álvaro Mantilla, que abandonó el terreno de juego en el minuto 29, expresando su deseo de que la lesión sea solo un susto pasajero, y de que el equipo pueda contar con él durante toda la temporada.

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