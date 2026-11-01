Íñigo Sáinz-Maza, capitán del Racing de Santander, criticó la decisión del árbitro de señalar un penalti a favor de Kylian Mbappé durante el enfrentamiento ante el Real Madrid, que terminó con la victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, asegurando que la jugada no merecía la señalización de falta.

Sáinz-Maza declaró tras el partido: "Para nosotros, no se puede considerar penalti de ninguna manera. Hemos visto la repetición varias veces, y hubo un contacto muy leve, y no creemos que merezca la señalización de un penalti. Y creo que todo el que ha jugado al fútbol sabe que no es penalti".

El capitán del Racing añadió: "El árbitro puede equivocarse, pero tampoco entendemos por qué no intervino el videoarbitraje para corregir la decisión, como ocurrió en el penalti que nos señalaron y luego fue anulado, y quizá su anulación fue correcta".

En su valoración del rendimiento del equipo, Sáinz-Maza reconoció que el Real Madrid fue la parte más dominadora durante la primera mitad, pero señaló que los jugadores del Racing mostraron una mejor imagen tras el descanso, y tuvieron más personalidad y valentía, y se volvieron más atrevidos a la hora de pedir el balón y moverse dentro del campo rival.

Explicó que esta mejora se tradujo en la creación de ocasiones peligrosas, entre ellas la jugada en la que su equipo reclamó un penalti, además de algunos disparos e intentos ofensivos.

El capitán del Racing se refirió a la lesión de su compañero Álvaro Mantilla, que abandonó el terreno de juego en el minuto 29, expresando su deseo de que la lesión sea solo un susto pasajero, y de que el equipo pueda contar con él durante toda la temporada.