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El capitán de Noruega, Martin Odegaard, busca resarcirse ante Gales este sábado, mientras la selección escandinava lucha por mantener vivas sus escasas opciones de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones. Colista del grupo A4, el equipo de Stale Solbakken debe ganar en Oslo para vengar la derrota sufrida el mes pasado en Cardiff y seguir en la pelea por un puesto entre los ocho mejores.

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El revés de octubre deja a los anfitriones colistas

Odegaard está decidido a tomarse la revancha después de que los goles de Dan James y Neco Williams sellaran una victoria por 2-1 de Gales en el Cardiff City Stadium en octubre. Pese a alcanzar los cuartos de final del Mundial este verano, los escandinavos han sufrido tres derrotas en su actual campaña en el Grupo A4. Esas tres derrotas consecutivas igualan el total que habían encajado en sus 23 partidos anteriores, en los que sumaron 17 victorias y tres empates.

El capitán exige una mejor actuación en casa

Con la intención de evitar cuatro derrotas consecutivas por primera vez desde octubre de 2016, el mediapunta del Arsenal cree que sus compañeros están preparados para reaccionar ante su afición.

Al recordar la derrota del mes pasado en el sur de Gales, Odegaard declaró: «No estuvimos al nivel que debíamos. Creo que probablemente sea el único partido en mucho tiempo en el que no hemos jugado a nuestro nivel.

»Gales es un buen equipo, competitivo, con muchos buenos jugadores en grandes ligas y también muy físico, y estábamos preparados para eso.

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»Pero creo que aquel día no estuvimos a nuestro nivel, y eso es algo que queremos demostrar [el sábado]. Podemos hacerlo mucho mejor. Queremos mostrar una versión diferente».

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El seleccionador prevé un duelo abierto

Como los visitantes de Craig Bellamy también necesitan los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar los cuartos de final, el seleccionador Solbakken espera un encuentro de ida y vuelta: «Es como un combate de boxeo, cara a cara, puño contra puño.

»Creo que Gales siempre ha sido un equipo muy ofensivo con Bellamy. Ha progresado mucho con el balón.

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»Creo que eso le viene bien al equipo por los jugadores ofensivos que tiene, la velocidad en las bandas y el regreso de Harry Wilson. Y [Lewis] Koumas está teniendo más minutos con el Liverpool, así que creo que eso les favorece.

»No me sorprende que vayan a por todas, pero jugamos en casa, así que, obviamente, creo que ellos también tendrán dificultades contra nosotros. Ya veremos».

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Una defensa vulnerable afronta una amenaza ofensiva

Noruega tendrá que mejorar en defensa, ya que ambos equipos han marcado en cada uno de sus 12 partidos desde el empate 0-0 contra Suiza en marzo. Es su racha más larga sin dejar la portería a cero desde una serie de 18 partidos entre junio de 1980 y junio de 1982. Además, encajar al menos dos goles en cinco encuentros consecutivos supone su peor racha defensiva desde una serie de seis partidos en marzo de 1976.