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El AC Milan ha confirmado oficialmente que el internacional estadounidense Christian Pulisic ha firmado un nuevo contrato de larga duración que le mantendrá en el club hasta 2031. El extremo ha sido recompensado con creces por su gran rendimiento, que le ha convertido en una pieza clave del equipo.

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Pulisic asegura su futuro en el Milan

Pulisic ha firmado oficialmente un nuevo contrato de larga duración con el Milan. El atacante estadounidense ha firmado una ampliación que le vinculará al club italiano hasta el verano de 2031.

Este acuerdo de enorme importancia asegura la continuidad a largo plazo de uno de los jugadores de ataque más influyentes del club. La renovación supone una gran noticia tanto para el jugador como para los aficionados del club, que aspiran a construir una plantilla dominante de cara al futuro. Al comprometer sus mejores años con el Milan, Pulisic ha puesto fin a cualquier posible especulación sobre su próximo paso profesional. Todo apunta a que seguirá siendo un fijo en el once inicial durante los próximos años.

Recompensado por su impresionante calidad técnica

Pulisic ha sido toda una revelación desde que llegó a San Siro en julio de 2023. Se adaptó enseguida a su nuevo entorno y pronto se convirtió en una pieza clave del ataque.

El club anunció oficialmente la renovación y dedicó grandes elogios a su extremo estrella. Destacó su «calidad técnica, carácter, regularidad e incansable ética de trabajo» como factores decisivos de su éxito.

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Una ambición compartida para seguir creciendo

La magnitud del impacto de Pulisic queda patente en sus impresionantes cifras. Ya suma 44 goles en 141 partidos con el club, lo que le ha consolidado como una amenaza decisiva en el último tercio del campo. El Milan explicó que el nuevo contrato refleja el «compromiso compartido de seguir avanzando sobre los progresos logrados juntos en los últimos años».

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La directiva está claramente encantada de retener a un jugador de su categoría. El comunicado oficial del club también subrayó la firme ambición común de «seguir mejorando, alcanzar nuevos hitos y escribir más capítulos memorables en la historia del club».

Centrado en los futuros éxitos del equipo

Con su futuro en el club ya resuelto, Pulisic puede centrar toda su atención en el terreno de juego. Se espera que el extremo lidere el ataque e impulse al equipo en las próximas temporadas. El próximo partido del Milan será el Derby della Madonnina contra el Inter en la Serie A el sábado.