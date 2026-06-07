El caos en el SC Cambuur empeora tras la dura entrevista al patrocinador Pieter Kooi

El consejo de supervisión del SC Cambuur ha dimitido en su totalidad, según informó Omroep Fryslân el domingo. Las declaraciones del patrocinador Pieter Kooi en una entrevista crítica han sentado muy mal, tras lo cual el consejo de supervisión se ha visto obligado a dar este paso.

A principios de semana ya se había ido un miembro, Marc Plomp; ahora renuncian los otros cuatro. El presidente Van der Waard lamenta lo ocurrido, pero asegura que el CSC seguirá en funciones de forma provisional.

La decisión se produjo tras sus críticas en el Leeuwarder Courant, donde Kooi exigió una renovación administrativa ante las dificultades financieras del club.

«El Cambuur es un club amateur disfrazado con un estadio enorme. Se necesita gente con nivel: en la fundación, en el consejo de supervisión y en la dirección. Exijo un cambio. Debe haber caras nuevas. Esta junta ha tenido nueve meses para elaborar el plan de recuperación de la KNVB. ¡Nueve meses!», criticó Kooi.

La construcción del estadio Kooi ha generado una deuda elevada, lo que le valió una calificación insuficiente en el Sistema de Calificación Financiera de la KNVB y podría acarrear sanciones o deducción de puntos.

El club debe presentar un plan de saneamiento antes del 15 de junio para evitar la deducción de puntos. Ese plan requiere una garantía de Kooi por 4,9 millones de euros, pero él la condiciona a un cambio directivo: «Sin renovación en todos los niveles, no avalaré».

La marcha del director general, Ard de Graaf, este verano agrava el problema, pues, a juicio de Kooi, no se ha buscado sucesor. «Ard no se va por nada: está agotado. Es tarea del consejo encontrar a su reemplazo, y no se ha hecho nada», concluye.

En lo deportivo, el equipo acaba de ascender a la VriendenLoterij Eredivisie tras quedar segundo en la Keuken Kampioen Divisie.