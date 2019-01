​El cántico del Bernabéu contra los árbitros: "Undiano, eres del Barça"

La afición del Real Madrid, de uñas contra el estamento arbitral. Se volvió a cantar "Todo OK, José Luis" ante el Girona.

El público del Santiago Bernabéu sigue su cruzada contra los árbitros. Desde que el penalti de Vinicius ante la Real Sociedad se marchase al limbo, las críticas son continuas. Agravadas además por varias decisiones a favor del Barcelona casi de manera simultánea: como ante el Leganés en Butarque, por el 'caso Chumi' o el gol de Luis Suárez tras golpear a Cuéllar. La afición madridista no perdona una. Y este jueves ante el Girona volvió a demostrarlo, como ya hiciera el sábado anterior en el partido ante el Sevilla.



En este caso, como ya hicieran cinco días antes, hubo pitada generalizada cuando se explicaba desde los videomarcadores el funcionamiento del VAR, así como cuando anunciaron a los árbitros del choque. E igualmente se volvió a escuchar el ya famoso cántico "Todo OK, José Luis" (en referencia a la conversación desde la sala del VAR con Munuera Montero precisamente con el penalti no pitado a Vinicius).



En esta ocasión, ante el Girona, el público del Bernabéu fue incluso un paso más allá contra el navarro Undiano Mallenco. Y es que mediada la primera parte, desde la grada sur del coliseo blanco se empezó a cantar: "Undiano, eres del Barça". Un cántico inédito hasta el momento. La cruzada arbitral sigue muy viva en el Paseo de la Castellana, visto lo visto.