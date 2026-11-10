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Mauricio Pochettino se perfila como uno de los principales candidatos a hacerse cargo del Manchester United, mientras la presión sobre Michael Carrick llega a un punto crítico. Según se informa, el exentrenador del Tottenham y del Chelsea estaría interesado en regresar a la Premier League si la directiva de Old Trafford decide hacer un cambio durante el parón de selecciones.

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Pochettino, dispuesto a atender la llamada de Old Trafford

La situación del banquillo del Manchester United ha llegado a un punto crítico tras un caótico empate 4-4 ante el Aston Villa. Con el club en el 18.º puesto de la Premier League después de ganar solo uno de sus diez primeros partidos, la directiva está sometida a una enorme presión para actuar. Según se informa, Pochettino, que actualmente dirige a la selección de Estados Unidos, ha expresado su disposición a asumir el cargo si queda vacante. Su interés llega mientras la directiva del United evalúa si prescindir de Carrick antes de una exigente visita al Liverpool el 22 de noviembre.

Pese a su compromiso con la selección estadounidense hasta el Mundial de 2030, se cree que el contrato del argentino contiene cláusulas específicas que facilitarían su fichaje por un club europeo de élite. Según BBC Sport, Pochettino cuenta desde hace tiempo con la admiración de figuras influyentes en Old Trafford, entre ellas Sir Alex Ferguson. El legendario escocés ha respaldado al entrenador en varias ocasiones anteriores, al considerar que su planteamiento táctico y su trayectoria en el desarrollo de jóvenes talentos encajan a la perfección con la identidad del Manchester United. Sin embargo, hacerse con sus servicios obligaría al United a abonar una cláusula de rescisión valorada en aproximadamente 10 millones de dólares (7,4 millones de libras).

Carrick, al borde de la destitución tras una pésima racha

La etapa de Michael Carrick se ha torcido rápidamente desde que asumió el cargo de forma permanente en mayo. El club atraviesa su peor inicio de temporada en la competición nacional en cuatro décadas y se encuentra a solo un punto del último puesto. Está prevista en Mónaco una reunión crucial entre el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox para decidir su futuro. Aunque la reunión ya estaba programada, los desastrosos registros defensivos del equipo, que ya ha encajado 19 goles, han convertido el futuro del entrenador en una prioridad ineludible para la directiva.

La impresión dentro del club es que podría ser inminente una recomendación para destituir a Carrick. Las informaciones indican que Pochettino está abierto a trasladarse a Mánchester, pero no es el único candidato que se baraja. El United también ha estudiado alternativas de primer nivel como Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte y Eddie Howe. La directiva aún confía en que el equipo pueda terminar entre los cinco primeros esta temporada, pero reconoce que es necesario nombrar pronto a un entrenador para salvar la campaña. Si se produce un cambio, el club tiene previsto comunicarle la decisión a Carrick en persona, por respeto a su larga vinculación con el Manchester United.

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Obstáculos económicos y cambios tácticos

Contratar a Pochettino implicaría algo más que abonar su cláusula de rescisión. El United también tendría que negociar una compensación por su equipo de colaboradores de confianza, incluido su asistente de larga trayectoria Jesus Perez. Este cuerpo técnico ha acompañado a Pochettino durante sus exitosas etapas en el Espanyol, el Southampton, el Tottenham, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, y le proporciona la estabilidad que necesita para implantar su sistema de presión alta. La posibilidad de incorporar a un equipo de trabajo tan consolidado resulta atractiva para un United que en las últimas semanas ha dado muestras de desorganización táctica y carencias físicas, lo que ha provocado críticas públicas de jugadores importantes como Bruno Fernandes y Lisandro Martinez.

Las próximas 48 horas serán decisivas para el rumbo del club. Aunque Carrick ha intentado mantenerse firme pese a los malos resultados, el peso de las estadísticas y la disponibilidad de un objetivo al que el club aspira desde hace tiempo, como Pochettino, podrían ser demasiado importantes para pasarlos por alto. El parón de selecciones ofrece una oportunidad poco habitual para que un nuevo entrenador evalúe la plantilla antes de que comience el exigente calendario invernal.