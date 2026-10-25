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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Traducido por

El canal del Real Madrid enciende el Clásico con una presión temprana sobre el arbitraje

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

Faltan solo unas pocas horas para el inicio del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga con puntuación perfecta, tras vencer en las primeras 9 jornadas, aventajando en 6 puntos al Real Madrid.

Todavía se desconoce si el enfrentamiento del Clásico vivirá situaciones polémicas o transcurrirá con total tranquilidad.

Sin embargo, el canal del Real Madrid se ha adelantado a los acontecimientos, al considerar que el partido del Clásico no será normal en el aspecto arbitral.

El diario Mundo Deportivo señaló que el canal del Real Madrid, a través del programa «Hoy jugamos», ejerció presión de forma temprana sobre el árbitro del Clásico, Martínez Munuera.

Los responsables del programa madridista dijeron: «No lo decimos por decir, sino que nos basamos en los datos y las estadísticas».

El canal del Real Madrid repasó y analizó imágenes de errores arbitrales anteriores cometidos tanto por Martínez Munuera, árbitro del Clásico, como por Iglesias Villanueva, responsable de la tecnología del videoarbitraje asistente.

Y añadieron al concluir sus declaraciones: «Nos referimos a una muestra que incluye cientos de partidos a lo largo de los últimos años, y no puede ser que el Real Madrid esté en el extremo totalmente opuesto al Barcelona en lo relativo a las decisiones arbitrales».

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